Potsdam-Nord

Die schweren Gewitterschauern am Montagabend sorgten für einen schweren Unfall auf der Autobahn A 10, östlicher Ring.

Während eines heftigen Regenschauers gegen 17.45 Uhr verlor eine 20-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Potsdam-Nord die Kontrolle über ihren BMW, als sie gerade auf die Autobahn in Richtung Dreieck Havelland auffahren wollte. Auf der regennassen Fahrbahn brach das Heck des Autos aus, teilt die Polizei mit. Der Pkw drehte sich, rutsche nach rechts und krachte schließlich mit der Front und der linken Fahrzeugseite gegen die seitliche Leitplanke.

Der BMW kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Beschleunigungsspur zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Die Autofahrerin erlitt leichte Prellungen und wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Sie kümmerte sich in im Anschluss selbstständig um die Bergung des Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro.

Von MAZonline