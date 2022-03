Golm

Der BUND Potsdam kritisiert Pläne für Sportstätten im Landschaftsschutzgebiet Potsdamer Wald- und Havelseengebiet am Kuhforter Damm in Golm. Das Projekt umfasse eine Sportanlage mit einer Multifunktionshalle, Feuerwehr- und Nebengebäuden sowie Überdachungen. „Art und Umfang dieses Vorhabens widersprechen der Verordnung für Landschaftsschutzgebiete“, so der BUND und er fordert die Potsdamer Stadtverordneten auf, im Bau- und im Umweltausschuss Standortalternativen zu prüfen oder geplante Bebauung zu reduzieren.

Sport verdrängt Vögel und Fledermäuse

Der BUND kritisiert vor allem die Größe und Kompaktheit der Anlage, die vornehmlich auf den vereinsorientierten Leistungssport ausgerichtet ist. Sie trüge zur Zersiedelung bei und beeinträchtige das Landschaftsbild enorm. Es blieben nur noch wenige Grünflächen übrig, die der allgemeinen Bevölkerung zugänglich wären, heißt es in einer Mitteilung.

Für den Bau gehen aus Sicht der Naturschützer arten- und strukturreiche Naturflächen unwiederbringlich verloren. Es würden vor allem die Lebensräume von Kleinvögeln und Fledermäusen beeinträchtigt. Zusätzlich zu den Gebäuden und Sportflächen soll in einem besonders naturnahen Waldstück ein Pump-Trank-Trail eingerichtet werden, der nur für eine spezielle Art des Mountainbike-Fahrens nutzbar ist. Der BUND befürchtet, dass die Natur durch diese Nutzungsart zu häufig und zu intensiv gestört wird.

„Insgesamt widerspricht der Bau der Sportanlage dem Masterplan Klimaschutz der Stadt Potsdam. Zahlreiche klimawirksame Flächen werden versiegelt und das Regenwasser wird nicht in der Fläche gehalten, sondern abgeführt. Es fehlt eine fahrradgerechte Anbindung. Stattdessen sind zahlreiche Pkw-Parkplätze geplant“, erläutert Klaus Petersen vom BUND Potsdam. Nach Angaben der Umweltschützer braucht die Stadt die Genehmigung des Landesumweltministeriums für die Pläne. Aber es liege noch keine Anfrage dazu vor.

Von MAZonline/axe