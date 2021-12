Potsdam

Angriff auf Rettungskräfte in Babelsberg am frühen Samstagmorgen: Gegen 4.10 haben ein 36-jähriger Mann und eine weitere unbekannte männliche Person in der Friedrich-List-Straße einen Rettungswagen mit Flaschen beworfen. Als die Rettungskräfte daraufhin aus dem Wagen ausstiegen, griff der 36-Jährige laut Polizeiangaben einen der Rettungssanitäter unvermittelt an und versucht auf ihn einzuschlagen.

Potsdamer ordnet Atemalkoholtest an – Ergebnis 2,04 Promille

Der Sanitäter wehrte sich und konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der zweite Tatverdächtige verschwand. Als die Polizei eintraf, führten sie bei dem 36-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, Ergebnis: 2,04 Promille. Nach ärztliche Begutachtung wurde der Angreifer in eine psychiatrische Klinik gebracht. Am Rettungswagen war ein Sachschaden entstanden, der Sanitäter blieb unverletzt.

Von MAZonline