Zwei Gedenkstelen am Gerätehaus in Kloster Lehnin erinnern an die beiden Feuerwehrmänner, die im September 2017 auf der A2 ums Leben kamen. Vor dem Landgericht Potsdam wird am Donnerstag der Prozess gegen den LKW-Fahrer, der ungebremst in die Unfallstelle raste, neu aufgerollt.