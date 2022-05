Potsdam-Babelsberg

Die Polizei Potsdam sucht nach einem unbekannten Messerstecher. Dieser hatte am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Wetzlarer Straße an der Haltestelle Betriebshof VIP eine 45 Jahre alte Frau schwerverletzt.

Laut Polizei passierte an dem Nachmittag Folgendes: Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Wetzlarer Straße Richtung Großbeerenstraße, als ihr ein Radfahrer entgegen kam. Als dieser auf ihrer Höhe war, zog er plötzlich ein gelbes Cuttermesser, stach ihr wortlos in den linken Oberarm und radelte weiter unter der Nuthebrücke in Richtung Waldstadt I.

Potsdamer Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die 45-Jährige erlitt eine tiefe Fleischwunde, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Polizei machte sich mit insgesamt fünf Streifenwagen auf die Suche nach dem Täter, konnte ihn aber nicht überführen. Den Täter beschreibt die Polizei wie folgt: männlich, kräftige Statur, 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, Dreitagebart, hellgraue Jacke, dunkle Hose und blonde Haare. Er fuhr ein rot-schwarzes Mountainbike.

