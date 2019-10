Oberlinhaus will bis zu 250 Wohnungen bauen

Babelsberg

Knapp 100 Millionen Euro will das Oberlinhaus in die Entwicklung der verlassenen Industriebrache an der Glasmeisterstraße investieren. Das erfuhr die MAZ aus der Chefetage des Vereins, die den Kauf einer 18.500 Quadratmeter großen Fläche aus den Händen der Energieversorger E.on und E.dis bekannt gegeben hat. Der Vertrag wird zum 1. November rechtsgültig.

Urbanes Quartier mit sozialer Infrastruktur

Auf dem Gelände der ehemaligen Gasversorgung in Babelsberg plant das Oberlinhaus gemeinsam mit zwei Investoren aus Jena und in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam ein modernes und urbanes Quartier mit sozialer Infrastruktur. Entstehen sollen 200 bis 250 Wohnungen, darunter 40 für Menschen mit Behinderung aus dem Betreuungsfeld des Oberlinhauses; diese Menschen sind in der Lage, mit therapeutischer Unterstützung selbstständig zu leben; ihre Wohnungen müssen absolut barrierefrei sein.

Erweiterungsgrundstück in Babelsberg Quelle: Detlev Scheerbarth

Dabei sollen sich die Mietkosten am Niveau des sozialen Wohnungsbaus orientieren, eine Förderung durch die Investitions- und Landesbank (ILB) gilt als sicher. Da die Behinderten kein oder nur ein geringes Einkommen haben, muss das Sozialamt die Mieten zahlen.

Erste konkrete Ideen wurden laut Verein bereits mit der Stadt Potsdam besprochen. Eine städtebauliche Studie des renommierten Berliner Architektenbüros Max Dudler ist nach Auskunft des Oberlin-Immobilienchefs Thomas Neubauer in der Bauverwaltung vorgestellt worden. Darin sind gestaffelte Gebäude von vier bis fünf Etagen mit in verschiedenen Rot-Tönen geklinkerten Fassaden vorgesehen; eine Reminiszenz an die roten Ziegelwände der historischen Oberlin-Gebäude an Rudolf-Breitscheid-Straße. Stadtplanungschef Andreas Goetzmann sei „sehr angetan“ gewesen, berichtet Neubauer. Die Verwaltung habe den Entwurf als sehr durchdacht beurteilt.

Der alte Gasometer an der Glasmeisterstraße auf einem verwilderten Grundstück. Quelle: Rainer Schüler

Da ein hoher Bedarf an Kitaplätzen in Babelsberg besteht, plant das Oberlinhaus eine Erweiterung seiner inklusiven Kindertagesstätte Babelsberg, die 102 Plätze hat, aber bei stetig steigendem Bedarf inzwischen viel zu klein geworden ist. Die neue Einrichtung in einem Gelände-Zipfel zwischen dem Tankstellenstandort und dem Regiobus-Depot soll 180 Plätze und einen Zugang zur Glasmeisterstraße haben. Auch diese Kita hat ein integratives Konzept und sowohl behinderte als auch nichtbehinderte Kinder. Ob auch Hortplätze enstehen, werde derzeit noch konzeptionell geprüft, teilte Oberlin mit. Auch ein Schulneubau ist noch im Gespräch.

Der Architekt Max Dudler Max Dudler ist ein bekannter Architekt. Er wurde in Altenrhein in der Schweiz geboren. Er studierte Architektur an der Städelschule in Frankfurt am Main und an der Hochschule der Künste Berlin. 1992 gründete Dudler ein Architekturbüros mit Niederlassungen in Berlin, Zürich, Frankfurt und München, das er seitdem leitet. Mehrfach wurde er ausgezeichnet, so 2012 für die Arbeiten am Hambacher Schloss und 2014 für Arbeiten am Heidelberger Schloss. 2004wurde er Professor an der Kunstakademie Düsseldorf.

Auf dem „großzügigen Gelände“ sind Gebäudekomplexe für eine ambulante medizinische Nutzung wie Arztpraxen und Rehabilitationsangebote vorgesehen. Außerdem sind Parkflächen für Kunden, Besucher, Patienten sowie Mitarbeiter des Oberlinhaus geplant. Immerhin 250 von ihnen parken derzeit auf einer Freifläche der Industriebrache.

Andreas Koch, Vorstand im Oberlinhaus, ist froh, dass das Vorhaben finanziell abgesichert ist: „Wir freuen uns, dass wir erfahrene Partner gewinnen konnten, mit denen wir das Areal entwickeln und somit den sozialen Bedürfnissen in der Stadt Potsdam Rechnung tragen können.“

Von Rainer Schüler