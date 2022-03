Babelsberg

Die SozialarbeiterInnen der Stiftung SPI in Potsdam um Maike Mühle und René Kuhlke bereiten mit Unterstützung des SV Babelsberg 03 einen weiteren Hilfskonvoi „Drushba“ (Freundschaft) für die Ukraine vor.

Am Sonnabend sollen beim Heimspiel gegen Auerbach im gesamten Karl-Liebknecht-Stadion Spenden gesammelt werden. Fans können ihre Bier-Pfandecher spenden. Zusätzlich will der Verein, wie er via Facebook mitteilte, mit seinen Sponsoren „in den Austausch treten“.

Hilfskonvoi aus Potsdam-Babelsberg

Wie bei der ersten Tour am vergangenen Wochenende sollen auf der Rückfahrt ukrainische Familien nach Potsdam mitgenommen werden: „Gemeinsam mit unseren Potsdamer Partnern beraten wir Möglichkeiten der Unterbringung und Betreuung.“

Dabei gehe es auch um Angebote insbesondere für die Kinder, „um ab und an die Erinnerungen an den Krieg aus den Köpfen zu vertreiben“.

Der erste „Konvoi Drushba“ fuhr am vergangenen Wochenende mit einem vom SPI gestellten Transporter und dem Pkw von René Kuhlke bis zu einem Zeltlager im slowakischen Vysné Nemecki kurz vor der ukrainischen Grenze.

Im Gepäck hatten sie Hilfsgüter im Spendenwert von insgesamt 4500 Euro, die sie auf Bestellung der Nehemia-Hilfsorganisation für ein Waisen- und Geflüchtetenheim im ukrainischen Uschgorod zusammengestellt hatten.

Potsdam-Babelsberg kooperiert mit Nehemia

Zustande kam der Kontakt über Maike Mühle, die früher einmal für Nehemia gearbeitet hatte: „Wir haben versucht, das wirklich Benötigte anzuliefern. Maike hatte vorher eine Liste bekommen was aktuell gebraucht wird. Zum Beispiel Heizlüfter, Wasserkocher, medizinische Produkte wie Pflaster, Verbände, Kanülen und so weiter“, berichtet René Kuhlke.

Zurück nahmen sie zehn Frauen und Kinder mit, die von Nehemia aus Uschgorod über die Grenze zu ihnen vermittelt worden waren: „Das waren alles Leute, die dort Unterschlupf gefunden haben“, sagt Maike Mühle: „Das ist eine der Regionen, in denen noch nicht gebombt wird. Dort fliehen im Moment viele Leute hin. Die ganze Stadt und Region wird derzeit geflutet mit Unmengen an Leuten.“

Im Transport hatten sie eine Frau und ihre alte Mutter aus Kiew, die den Kriegsbeginn im Keller erlebt hatten. Das jüngste Kind war ein elf Monate alter Junge, die Älteste eine 65-Jährige.

Quartiere in Potsdam-Babelsberg

Die Unterbringung der Geflüchteten hatten sie schon vorher mit der Stadt besprochen, sagt René Kuhlke: „Ein Teil von ihnen ist in Privatunterkünften untergekommen, bei Verwandten und Bekannten, andere in der Jugendherberge. Eine traumatisierte Frau bekam eine Privatunterkunft bei einer Familie.“

Der Transporter der Stiftung SPI am Wochenende auf dem Weg zur slowakisch-ukrainischen Grenze. Quelle: René Kuhlke

Nun wird wieder gesammelt: „Und wenn wir ausreichend Geld haben“, so René Kuhlke, „dann können wir uns über einen neuen Konvoi Gedanken machen. Der vielleicht noch organisierter ist, so dass wir mehr Hilfsgüter und mehr Leute transportieren können. Nicht mit dem Pkw, sondern mit einem Lkw oder Groß-Bus.“

Wann und wie der zweite „Konvoi Drushba“ stattfindet, liege,so der Sozialarbeiter, „ein bisschen daran, was wir an Geld haben und welche Möglichkeiten wir im Privaten haben. Es muss ja auch koordiniert werden. Es kann nicht sein, dass man einfach 20 Leute nach Potsdam fährt und die abgibt. Sie müssen ein Registrierung durchlaufen, müssen eine ordentliche und seriöse Unterkunft haben.“

Bei einer am Montag auf der Internetplattform www.gofundme.com gestarteten Kampagne für den zweiten „Konvoi Drushba“ kamen bis Donnerstagvormittag schon fast 8300 Euro zusammen.

Karli Babelsberg: Freier Eintritt für Geflüchtete

Der SVB lädt am Sonnabend alle aus der Ukraine Geflüchteten bei freiem Eintritt ins Karl-Liebknecht-Stadion ein: „Der Einlass erfolgt unkompliziert über die Kasse 4.“

Zudem werde Nulldrei gemeinsam mit den Fans Fußballtrainings für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine anbieten: „Weitere Ideen sind willkommen und werden geprüft.“

Von Volker Oelschläger