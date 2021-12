Potsdam

An den drei Potsdamer S-Bahnhöhen gibt es einen erhöhten Bedarf, um dort Fahrradparkhäuser zu errichten. Das erklärte der Fahrradbeauftragte des Rathauses, Torsten von Einem, am Dienstagabend im Bauausschuss. „Das Fahrrad ist für viele der Zubringer zum Zug und bereits ab 200 abgestellten Fahrrädern lohnt sich ein Parkhaus“, so von Einem.

Fahrradparkhaus am S-Bahnhof Griebnitzsee möglich

Allerdings gebe es nur am S-Bahnhof Griebnitzsee auch ausreichend zur Verfügung stehende Flächen für ein solches Parkhaus. Die Verwaltung denkt nun darüber nach, die bislang ebenerdigen und teils überdachten Stellplätze dort zu ersetzen.

Anlass für die Prüfung des Bedarfs war ein Antrag der FDP, die Ende 2020 die Verwaltung aufforderte, „den Bau von Fahrradparkhäusern an Park & Ride-Parkplätzen am Stadtrand zu prüfen.“ Damit könnten über Nacht Fahrräder sicher verwahrt werden und tagsüber dazu dienen, in die Stadt hinein zu fahren, so die Liberalen.

Diesem Aspekt musste von Einem allerdings eine Absage erteilen: „Es gibt sechs Park & Ride-Anlagen, aber nur wenige Menschen, die diese nutzen, um vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen.“ Im Ergebnis sieht die Stadt keinen Bedarf für Fahrradparkhäuser an diesen Orten. Zwei weitere Park & Ride-Anlagen entstehen allerdings künftig in Krampnitz und Marquardt. Letztere ist als „Mobilitätsdrehscheibe“ an einem Bahnhof angesiedelt, sodass dort der Bedarf von Pendlern gedeckt werden soll, die mit Fahrrad und Auto zum Gleis wollen.

Von Peter Degener