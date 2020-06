So bereitet sich Potsdams Traditionskino auf den Neustart vor

Babelsberg

Das Babelsberger Thalia-Kino hat die Corona-Krise vorerst überstanden. Noch ist das Traditionshaus geschlossen, aber das Team um Kinoleiter Thomas Bastian arbeitet bereits mit Hochdruck am neuen Programm. Hier spricht der Chef über seinen Weg zum Chefsessel, den Weg aus der Krise – und einen typischen Kinotod.

Herr Bastian, was ist Ihre früheste Kino-Erinnerung?

Thomas Bastian: Ich vermute, der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, war Lassie. Da müsste ich so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein, Ende der 60er-Jahre.

Und wie wird man vom Lassie-Zuschauer zum Kinochef?

Der Erweckungsmoment des ersten Films war auf jeden Fall der Anfang der großen Leidenschaft. Ich kann mich gut erinnern, dass es damals Ferienkino für 50 Pfennig gab. Die Filme, die dort liefen, waren eigentlich für Kinder überhaupt nicht geeignet. Aber die waren schon so alt, dass das keinen mehr interessiert hat, denke ich. Godzilla lief da, da ist man morgens um elf Uhr ins Kino gegangen. Das zog sich durch die Jugend.

Und dann sind Sie vom Kinosessel in den Vorführraum gewechselt?

Sozusagen. Als ich 16 war, hat mich ein Bekannter gebeten, für ihn einzuspringen. Der war Student und hat als Aushilfe im Kino gearbeitet, also wurde ich die Aushilfe der Aushilfe als Filmvorführer. Das habe ich die ganzen Sommerferien über gemacht, lustigerweise für genau die Ferienfilme, die ich selbst gesehen hatte. Von diesem Vorführjob in einem Kommerzkino bin ich direkt ins Programmkino gewechselt, als Einlasser. Da war ich dann 18 und bin dabei geblieben. Mit 19 habe ich mit Freunden mein erstes eigenes Kino aufgemacht.

Das war alles in Bielefeld, richtig?

Das Kino war in Bad Salzuflen, aber ja, ich bin Bielefelder. In den 80ern bin ich mit meiner damaligen Partnerin Christiane nach Stuttgart gegangen. Unser damaliger Chef ist dann einen echten Kinotod gestorben. Er ist beim Buchstaben machen von der Leiter gefallen, als er die Filme anschreiben wollte. Aus der kleinen Kinogruppe, die er hatte, haben wir eines übernommen und das jahrelang zu einem renommierten Filmkunsttheater aufgebaut. Wir waren eines der ersten Kinos, die einen Saal ganz konsequent in ein Originalkino verwandelt haben. Filme mit Untertiteln gab es damals nur sehr selten, man musste sich da konsequent für die wirklichen Originale entscheiden.

Und das hat funktioniert?

In Stuttgart gibt es durch die amerikanischen Kasernen, verschiedene große Firmen und eine bedeutende indische Community sehr viele englischsprachige Menschen, das wussten wir natürlich vorher. Und deshalb hat das funktioniert, sehr erfolgreich sogar. Das Kino gibt es auch heute noch, es zeigt ausschließlich Originalversionen.

Christiane Niewald ist bis heute die Programmchefin des Thalia-Kinos und Sie sind weiterhin der Chef. Wieso sind Sie beide als erfolgreiche Betreiber in Stuttgart eigentlich hergekommen?

Wir haben das Angebot bekommen, in Berlin ein Kino zu übernehmen. Das hatte sich dann zerschlagen und plötzlich ging es um das Thalia-Kino. Für uns war schon vorher klar gewesen, dass wir gern in Potsdam leben würden – ich hatte die Stadt schon oft besucht, weil ich während der Berlinale immer einen Tag frei genommen hatte und dann meistens in den Osten gefahren bin. Potsdam hat mir schon immer gefallen. Als klar war, dass wir nach Potsdam gehen, bin ich hergezogen. Christiane hat noch in Ruhe das Kino in Stuttgart übergeben und schon von dort aus das Programm hier gemacht.

Wie kommt man denn an einen solchen Job? Steht da in den Kleinanzeigen „Kinochef gesucht“ oder gibt es spezielle Headhunter dafür?

In den Kleinanzeigen eher nicht, nein. Wir waren gut vernetzt, auch, weil wir uns in vielen Verbänden engagiert haben und man dann natürlich viele Menschen aus der Branche kennenlernt. Wir hatten irgendwann den Eindruck, dass uns das Stuttgarter Kino zu klein wird, dass wir mehr machen wollen. Ein richtiges Arthouse-Center – so, wie wir es heute hier haben. In Stuttgart ging das nicht. Es kam dann also die Anfrage für Berlin, dann irgendwann für Potsdam. Und da saß ich direkt im Flieger und habe mir das angesehen, zehn Tage später bin ich hergezogen.

Was macht das Thalia für Sie aus? Was ist das Besondere hier?

Wir haben ein sehr publikumsorientiertes Programm, mit einer großen Nähe zu den Menschen, die herkommen. Und bis jetzt haben wir auch das Gefühl zu wissen, was gesehen werden möchte. Zugleich gönnen wir uns den Luxus, auch mal Themen zu setzen, wir drücken schon mal einen überraschenden Film ins Programm, einfach, weil wir es wollen. Die Atmosphäre ist aber genauso wichtig. Die ergibt sich aus dem Haus an sich und natürlich aus dieser familiären Stimmung hier. Wir sind locker drauf, das ganze Kino hat einen Teil meiner buddhistischen Gelassenheit übernommen. Wir haben nur sehr selten Stress.

Sie haben keinen Stress? Auch jetzt nicht, da Sie seit Monaten geschlossen haben?

Sehr selten. Es ist ja nun nicht die erste schwierige Phase. Direkt nach der Eröffnung haben wir den Umschwung vom Kommerz- zum Programmkino gestartet. Das waren bittere Zeiten, in denen wir den Umsatz erst einmal geviertelt haben, um ihn nach und nach aufs Doppelte der Anfangszeit hochzubringen. Das tat weh, da merkte man auch die Anspannung der Leute. Manche Angestellten sind da nicht mitgekommen, weil sie Filme erklären mussten, die total weit weg von ihnen waren. Da habe ich angefangen, das Team von 75 Aushilfen auf 20 Festangestellte umzubauen. Wer hier steht, muss etwas über die Filme wissen, es muss passen.

Sie haben zu Beginn der aktuellen Krise mit der MAZ über das Thalia gesprochen, damals hatten Sie große Angst. Wie schlimm ist die Corona-Krise für das Thalia jetzt wirklich?

Wir gehen jetzt gerade in die Phase von der Kür in die Pflicht. Wir haben uns bislang gut gehalten, auch dank der Unterstützung durch unser Publikum, die für fast 50.000 Euro Gutscheine gekauft haben. Seit Montag dürften wir theoretisch öffnen, machen es aber zunächst nicht. Es ist letztlich billiger, nicht zu spielen. Wenn wir auf 700 Plätze in unseren beiden großen Sälen nur 120 Menschen unterbringen können, dann geht das nicht. Denn die Kosten für uns bleiben dieselben, wir müssen trotzdem heizen, vorführen, verbrauchen Strom. Und da kann ich nur sehr bedingt etwas dran ändern, da gerate ich an Grenzen. Ich weiß nicht, ob wir das kompensieren. Ich denke, es reicht alles noch nicht und wir werden mehr Hilfen brauchen.

Warum?

Die Sommermonate sind für jedes Kino schwierig. Wir wirtschaften da mit den Rücklagen, die wir im März, im April geschaffen haben. Und genau diese Rücklagen fehlen jetzt komplett, das kann ich niemals kompensieren. Wenn es im Oktober noch 120 Gäste im ganzen Haus sind, wird es wirklich kritisch. Für die Mitarbeiterinnen werden weitere Monate auf Kurzarbeitergeld ebenso schwierig, wie für uns das Erwirtschaften der Betriebskosten.

Würden Sie denn lieber gleich mit vollen Sälen spielen?

Natürlich nicht! Das Virus ist ja nicht weg. Ein Kollege aus Neu-Ulm hatte vor der großen Krise einen Corona-Fall im Kino. Es hat sich niemand angesteckt, aber die Berichterstattung darüber hat ausgelöst, dass sofort kein Mensch mehr ins Kino kam. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall, wir können und wollen absolut keine Infektionen riskieren.

Und wann soll mit eingeschränktem Betrieb wieder geöffnet werden?

Am 2. Juli. Bis dahin bereiten wir einiges vor, wir haben unser Programm, bei dem man mit zehn bis 25 Gästen ins Kino kann. Das können wir auch jetzt schon. Und wir arbeiten natürlich am Sommer Open Air-Kino in der Schiffbauergasse, da stellen wir gerade das finale Programm zusammen. Auch dort müssen wir uns ja an die Corona-Regeln halten, also nur online Karten verkaufen und 150 statt 800 Gäste.

Der Babelsberger Filmproduzent Stefan Arndt ist mit den „Känguru-Chroniken“ genau in die Krise gerutscht und hat den Film dann für um die 15 Euro zum Kauf im Netz angeboten. Wie sehen Sie das?

Das Känguru hätte unter normalen Umständen Millionen Menschen ins Kino ziehen können, das ist extrem hart. Der Film wird auf jeden Fall auch in unserem Open Air laufen und ich finde, er macht wirklich Spaß.

Ist Streaming denn eine Konkurrenz?

Sollte es sich bewahrheiten, dass Kinos noch sehr lange Zeit nicht mit voller Kapazität spielen können, dann lohnen sich Kinostarts gar nicht mehr. Dann ist die Werbung dafür zu teuer und irgendein US-Verleiher wird sicher der erste sein, der seine Filme dann direkt im eigenen Streamingportal laufen lässt. Das wird uns passieren, ich habe da keine Zweifel.

Ist das gut oder schlecht fürs Kino?

Streaming ist für viele Kinoleute ein Angstgegner. Ich stehe da ein bisschen gegen meine Branche, weil ich schon lange sage, dass wir uns langfristig nicht dagegen wehren können. Stattdessen müssen wir sehen, dass wir als Ort attraktiv genug bleiben. Streaming ist ein wenig die unüberschaubare Grabbelkiste, unser Kinoprogramm ist kuratiert und hat Struktur. Aber wenn ich statt einer Kinokarte zum Beispiel den Käufern die Möglichkeit geben könnte, den Film statt im Kino legal zum selben Preis zu Hause anzugucken – dann wäre das eine zusätzliche Option. Kino wird wiederum immer den Vorteil haben, dass man direkt diskutieren kann.

