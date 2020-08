Babelsberg

In Bulgarien gibt es Massenproteste gegen die Regierung und die Korruption im Land. Seit einem Monat schlägt der Aufstand Wellen – und sie reichen bis nach Potsdam-Babelsberg: Hier lebt Daniel Yanev. Der 25-Jährige ist einer der Hauptorganisatoren der bulgarischen Protestbewegung hier in Deutschland. Denn aus Sicht der oppositionellen Bulgaren sind auch Kräfte in Deutschland mitverantwortlich für die Situation der Menschen in Bulgarien.

Boiko Borissow, kritisierter Ministerpräsident von Bulgarien. Quelle: Schuldt/dpa

So etwa die CDU, meint Yanev, denn diese habe sich nach wie vor nicht dazu bringen lassen, sich klar kritisch zur Regierungspartei in Bulgarien zu positioniere – beide Parteien sind auf EU-Ebene in der Europäischen Volkspartei vertretenen. Yanev ist aber keiner, der das einfach hinnimmt.

Gemeinsam mit zig anderen Bulgaren aus dem Berliner Raum erschien er bei einer Kundgebung direkt vor der Parteizentrale der Union. „Wir haben auch E-Mails an Abgeordnete geschrieben, um sie auf die Probleme in Bulgarien aufmerksam zu machen und dazu zu bewegen, sich klar gegen die bulgarische Regierung unter Premierminister Borissow zu positionieren“, so Yanev.

„Ich habe es einfach satt“

Diese Regierung habe die Bulgaren im Stich gelassen, um sich selbst zu bereichern, lautet der Vorwurf der Opposition auf der Straße. EU-Geld würde spurlos verschwinden, Abgeordnete des Parlaments würden sich Villen bauen und Jachten kaufen und kritische Medien würden bedrängt, sagt Yanev.

Seine Erfahrungen stimmen mit Berichten internationaler Nichtregierungsorganisationen überein – etwa von Reporter ohne Grenzen: In ihrem Pressefreiheitsindex liegt Bulgarien weltweit auf Platz 111 – und ist damit mit Abstand das Schlusslicht in der EU. In Europa schneiden nur noch Weißrussland und Russland schlechter ab. Auch was Korruption anbelangt, ist Bulgarien das Problemkind der EU. Im jährlichen Korruptionsindex von Transparency International bekommt das Land nur 43 von 100 Punkten. Deutschland schnitt, zum Vergleich, mit 80 Punkten fast doppelt so gut ab.

Hunderttausende gingen in Bulgarien für Veränderung auf die Straße. Quelle: dpa

„Junge Bulgaren sehen wenig Zukunft in ihrem Land“, sagt Yanev. Deswegen sei auch er, wie viele seiner Freunde, ins EU-Ausland gezogen. Er selbst studiert hier und lebt nun seit sieben Jahren in Deutschland und seit drei Jahren in Potsdam. Er beschreibt sich selbst als „politisch unabhängig“ und als Europäer. Warum er trotzdem so politisch aktiv ist? „Ich habe es einfach satt“, sagt er.

Proteste trotz Angst vor Vergeltung

Wie auch viele andere Bulgaren. 100 bis 350 Leute kämen im Schnitt zu den Demonstrationen in Berlin, die Yanev mitorganisiert, sagt er: „Wir sind zwar nicht so viele, aber wir sind sehr ambitioniert.“ Auslandsbulgaren wie hier in Brandenburg und Berlin würden sich oft in Facebook- und Whats-App-Gruppen zusammenfinden, erzählt der junge Mann. Diese seien auch sehr gut geeignet, um Protestaktionen zu planen und bekannt zu geben.

In einer kleineren Gruppe bestehend aus etwa 15 Leuten würden dann die genauen organisatorischen Details ausgearbeitet. Zu diesem engen Kreis gehört Daniel Yanev. Er hat unter anderem oft die Aufgabe, die Demonstrationen bei der Polizei anzumelden.

Eine Demonstration vor der deutschen Botschaft in Bulgarien. Quelle: dpa

„Viele von uns fliegen auch gerade jetzt im Sommer zurück nach Bulgarien und sind dort aktiv“, sagt Yanev. Der Rest macht in Berlin mit. Er glaube, dass ein großer Teil der Bulgaren in der Region ihre Forderungen unterstütze, auch wenn sie vielleicht nicht bei den Demos dabei sind. „Natürlich haben wir auch alle Bedenken, dass es zuhause irgendwelche Vergeltungsmaßnahmen gegen unsere Familien geben könnte.“ Man kenne schon von der Protestbewegung 2013, dass Demonstranten und ihre Angehörigen ihre Jobs verloren hätten.

„Ich weiß, dass die Medien in Bulgarien meinen Namen kennen“, sagt Yanev. „Ein bisschen Angst habe ich schon“, gesteht er ein. Sein Vater habe es schon erlebt, wie es ist, wenn man nicht bei den Bestechungsversuchen seitens staatlicher Stellen mitmacht.

Doch er wisse, dass er im Recht ist. „Wir befassen uns nicht mit Spekulationen, sondern mit Berichten, Zahlen und Fakten von NGOs und externen Beobachtern“, sagt Yanev, „Boriwsow verbreitet im Gegenteil dazu Fake News.“ In Bulgarien gebe es unter den derzeitigen Umständen keine echte, stabile Demokratie mehr.

Proteste seit mehr als einem Monat Seit mehr als 40 Tagen protestieren tausende Bulgaren gegen die Regierung unter Premierminister Bojko Borissow. Die Protestwelle richtet sich gegen die herrschenden Umstände im Land, das mit hoher Korruption, mangelnder Medienfreiheit und fehlender Transparenz zu kämpfen hat. Ausgelöst wurde die Protestwelle unter anderem von einer Razzia, die sich gegen das Präsidentenamt richtete. Der Präsident forderte den Rücktritt Borissows. In der letzten Dekade gab es andere Protestbewegungen häufig zu ähnlichen Themen.

Von Linus Höller