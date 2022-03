Potsdam

Um Bahnhöfe in Potsdam regen sich derzeit neue Diskussionen. Jüngst erst hatte ein eine Anfrage des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) an die Stadt gegeben zur Reaktivierung des Bahnhalts Bornim-Grube. Dieser könne als Bahnhof für Berlin-Pendler genutzt werden, um Golm zu entlasten.

Bernd Rubelt (Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt) Quelle: Julius Frick

Die Stadt Potsdam sieht es anders. Sie habe sich jedoch stattdessen für die Wiedereröffnung des Bahnhalts Satzkorn ausgesprochen – das hat Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt.

Einsteigepotenzial: 120-520 Fahrgäste täglich

Jens Dörschel (Grüne) hatte gefragt, wie die Stadt die angekündigte Reaktivierung des Eisenbahn-Haltepunktes Bornim-Grube am Berliner Außenring unterstützen wird. Er verwies dabei auf die im Dezember im Auftrag des Verkehrsverbundes veröffentlichte „Potenzialuntersuchung zur Reaktivierung von Strecken und Halten“, nach der die frühere Station Bornim-Grube als einer von brandenburgweit vier Haltepunkten in der Kategorie A geführt wurde. In diese fallen Haltepunkte mit einem zu erwartenden Einsteigerpotenzial zwischen 120 und 520 Menschen je Werktag im Jahr 2030. Das Gutachten empfehle, die Pläne zur Reaktivierung für Haltepunkte dieser Kategorie weiterzuverfolgen.

Bahnhof Satzkorn Quelle: Rainer Schüler

Dörschel verwies auch auf den früheren Bahnhof Satzkorn, der nicht in die engere Vorauswahl gefallen sei. Er warnte in Reaktion auf Rubelts Antwort davor, dass die Stadt nun „vielleicht gar nichts“ bekäme. Rubelt warb dafür, „erst mal Aufklärung zu betreiben“: „Wir müssen mit dem Land in diese Diskussion eintreten.“ Bornim-Grube sei für die Stadtentwicklung im Gegenteil zu Satzkorn und Marquardt kein Entwicklungsschwerpunkt.

Bürgerbahnhof am Bahnhof Sanssouci. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für einen weiteren Bahnhof hat die Stadt Wünsche: Bahnhof Sanssouci. Diesen hätte das Rathaus gern besser ausgebaut. Eine Öffnung des Südausgangs sei allerdings wegen des Bauzustands schwierig. Das hat Rubelt unter Berufung auf die Deutsche Bahn mitgeteilt. In zehn Jahren sei vielleicht eine veränderte Situation da.

Auch die Grünen-Fraktion unterstützt eine Öffnung des Süd-Zugangs. Diese könne für einen Teil der Fahrgäste eine Verkürzung der Wege zum Bahnhof ermöglichen, so Fraktionschef Gert Zöller. Ein weiterer Vorteil könne sein, dass am südlichen Eingang zusätzliche Fahrradständer errichtet werden könnten.

Von Volker Oelschläger