Der Deutsche Bahnkundenverband ( DBV) fordert eine Neuaufteilung der Zeppelinstraße. „Wenn die ÖPNV-Spur vom Auto- und Lasterverkehr freigehalten wird, gibt es keine Staus mehr“, sagt Karsten Müller als DBV-Regionalchef für Potsdam-Mittelmark. Das könne man auf verschiedenen Wegen erreichen.

Der konsequenteste wäre, die Bus- und Bahnspur stadteinwärts vom übrigen Verkehr freizuhalten. Dann kämen öffentliche Verkehrsmittel, Taxis, Krankenwagen und Feuerwehren stets ungehindert durch und würden nicht mehr in Mega-Staus gefangen sein wie zur Sperrung der Breiten Straße vom 9. bis 11. Juli.

Megastau am 9. Juli auf der Zeppelinstraße wegen Bauarbeiten in der Breiten Straße. Quelle: Rainer Schüler

Allerdings müsste man dafür das Linksabbiegen anders regeln. Nach Einschätzung des Verbandes gibt es zu viele Linksabbiegespuren mit sehr geringer Nutzung, in der Nähe des Schafgrabens etwa. Nur an stark genutzten Stellen wie der Kastanienallee und der Nansenstraße, von wo aus man in die Wohngebiete kommt, sollte man links weg können, findet der Verband. Dort würde er stadteinwärts die Linksabbiegespur auf die heutige Gegenfahrbahn legen, die dann auf den aktuellen Radweg ausweicht; der ist breit genug.

Alter und neuer Radweg nebeneinander

Und zwischen Nansenstraße und Kastanienallee liegt daneben sogar noch der alte Radweg auf dem Fußweg, und dieser Radweg wäre aktivierbar an den Stellen, wo man stadteinwärts das Linksabbiegen noch erlaubt. Der Radweg in Richtung Werder müsste ein paar mal schwenken von der Straße auf den Gehweg und zurück, für den DBV das kleinere Übel.

Karsten Müller vom Bahnkundenverband möchte die Fahrbahn der Zeppelinstraße besser aufteilen. Wo er am Schafgraben stadteinwärts auf der Linksabbiegespur steht, sollen künftig alle Autos und Laster fahren und damit die Bus- und Schienenspur frei machen. Die Linksabbieger schwenken zeitweise auf die stadtauswärtige Spur, die für diesen Abschnitt nach rechts auf den Radweg rückt, und der weicht wieder auf den früheren Radweg auf dem Gehweg aus. Quelle: Friedrich Bungert

Im Falle sehr starken Berufsverkehrs oder von Baustellen wie jüngst auf der Breiten Straße wäre es nach Ansicht des Verbandes auch schon hilfreich, aufklappbare Verkehrsschilder zu errichten, wie man sie aus Berlin kennt: Wird es zu voll auf der ÖPNV-Spur, klappen diese Schilder auf, sperren die Spur und drängen den anderen Verkehr stadteinwärts auf die Spur daneben. Dort werden Linksabbieger dann zum Hindernis.

Stadtverwaltung für ÖPNV-Sonderstreifen

Die jüngsten Einschränkungen, auf die sich der Bahnkundenverband bezieht, sind nach Einschätzung der Verkehrsverwaltung nur auf wenige Tage zurückzuführen, nämlich die Baumaßnahme in der Breiten Straße. „Zukünftig wird sicher zu prüfen sein, ob für Baustellenzeiten temporär eigene Sonderfahrstreifen für den ÖPNV eingerichtet werden können“, räumt die Verwaltung auf MAZ-Anfrage ein. Einen generellen Bedarf sehe die Landeshauptstadt Potsdam nicht, so die Antwort, vor allem, weil es dann Einschränkungen für den Rad- und Fußverkehr oder bei der Erschließung der angrenzenden Wohngebiete beziehungsweise für die Anlieger dort entstehen.

Vor allem im Berufsverkehr blockieren Autos die Bus- und Tram-Spur. Der ÖPNV kann oft nicht mal in die Haltestelle einfahren. Quelle: Friedrich Bungert

So wurde eine Markierung der ÖPNV Trasse zwischen Kastanienallee bis Kiewitt schon mal geprüft, aus Gründen der Verkehrssicherheit insbesondere für Fuß und Radfahrer und wegen der zu erwartenden Rückstauerscheinungen in die Breite Straße, aber auch bis in die Nachbargemeinden, sowie wegen der befürchteten Mehrbelastungen in den angrenzenden Wohngebieten verworfen.

Weite Wege und früheres Abfahren nötig

Um den Geradeausverkehr nicht zu behindern, müssten an allen Einmündungen und Zufahrten, an denen jetzt eine Linksabbiegefahrspur vorhanden ist, ein Geradeausgebot (also Linksabbiegeverbot) eingerichtet werden, erklärt die Stadt. Ansonsten wäre eine annähernd leistungsfähige Abwicklung des geradeausfahrenden Verkehrs wegen auf den Gegenverkehr wartenden Linksabbieger nicht mehr möglich.

Auf der stadteinwärtigen Zeppelinstraße muss das Linksabbiegen in die Nansenstraße zur Brandenburger Vorstadt möglich bleiben, sagt die Stadt: Es gibt in der näheren Umgebung keine Umfahrungsmöglichkeit. Entweder die Anfahrt wird bereits aus Richtung Nord, der Gegenrichtung, eingeplant oder man fährt in das Gebiet über die Lennéstraße und durch das Wohngebiet ein.

Auf der stadtauswärtigen Zeppelinstraße bigt man nach links über Schillerplatz (am Bahnhof Charlottenhof) oder Wielandstraße ins Wohngebiet Schillerplatz ab. Würde man das unterbinden, müsste man den Umweg über Geschwister-Scholl-Straße und Kastanienallee nehmen, rechnet die Stadt vor. Die jetzige mittlere Fahrspur werde nicht nur durch Linksabbieger genutzt, sondern unter anderem durch die Installation von Mittelinseln als Querungsmöglichkeit für Fußgänger über die Zeppelinstraße.

Verband sucht Gespräch mit der Stadt

Darüber will der Bahnkundenverband gerne diskutieren mit der Stadt. Er will aber Stauzustände wie zur Sperrung der Breiten Straße auf jeden Fall verhindern. Es habe im Tram- und Busverkehr massive Verspätungen von bis zu 90 Minuten gegeben, so Müller, mit Auswirkungen auf das gesamte Netz des Nahverkehrs. Diese Situation hätte verhindert werden können, indem man zumindest zeitweise die Straßenbahngleise stadteinwärts als ÖPNV-Spur ausgewiesen hätte. Sie wäre außerdem verhinderbar gewesen, indem man nicht die komplette Fahrbahn in Richtung Lange Brücke sperrt, sondern eine Spur auf die Gegenfahrbahn legt.

Dem Verkehrsbetrieb wirft der Verband in dem Zusammenhang eine Fehleinschätzung der Lage vor. Das Unternehmen habe von den anderen Enden des Netzes weiter Fahrzeuge auf die geplanten Strecken geschickt, obwohl es schon kein Durchkommen mehr gab. Man hätte Teile des Netzes abkoppeln und autonom betreiben können, glaubt Müller, wenn Bahnen und Busse am Platz der Einheit umgekehrt wären.

Staus haben wirtschaftliche Folgen

Der Co-Vorsitzende des Regionalverbandes, Conrad Anders, verweist auf andere Staufolgen. Er arbeitet in einer Gaststätte, die zu der Zeit eine Busreisegruppe erwartete, doch stand die so lange fest unterwegs, dass sie umdrehte und absagte. Auch dem Restaurant am Filmmuseum passierte das. Die Umsatzverluste sind erheblich und wären vermeidbar gewesen, wenn diese Busse auf der ÖPNV-Spur durchgekommen wären.

Von Rainer Schüler