Potsdam

Der Bahnverkehr von Potsdam nach Berlin muss am kommenden Wochenende eingestellt werden. Grund sind Bauarbeiten an den Hochstraßenbrücken der Nuthestraße L40. „Die Entwässerungsanlagen für die neue Brücke werden eingebaut. Darüber hinaus steht die Komplettierung der Schalung für die Brückenkappen im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG auf dem Plan. Das geschieht über den Gleisen der Bahnlinie Potsdam-Berlin und der Friedrich-Engels-Straße“, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Montagmorgen mit.

S-Bahn und Regionalbahn werden umgeleitete

S-Bahn und Regionalbahnverkehr sind betroffen. Die Sperrung beginnt am Freitag, 30. Oktober, um 22 Uhr und dauert bis zum Montag, 2. November um 4 Uhr. Laut Landesbetrieb werde „durchgehend gearbeitet“.

Die S-Bahn verkehrt ab Babelsberg. Die Regionalbahnlinie RE 1 von Magdeburg Richtung Berlin wird über Golm geleitet. Ersatzbusse sollen vom Hauptbahnhof nach Babelsberg und Golm fahren. Für den Autoverkehr gibt es keine weiteren Einschränkungen, die über das aktuelle Maß hinausgehen. Unter der Hochstraßenbrücke wird der Verkehr an der Friedrich-Engels-Straße mit einer Ampel geregelt. Auf der Nuthestraße ist weiterhin einspuriger Verkehr in beide Richtungen möglich.

Baubetrieb verspricht: Weniger Lärm in der Nacht als im Frühjahr

Trotz der nächtlichen Arbeiten verspricht der Landesbetrieb: „Die Lärmbelastung ist deutlich geringer als bei den Abbruch- und Bohrarbeiten zu Beginn dieses Jahres. Weil die Baustromversorgung diesmal durch einen Anschluss der Stadtwerke Potsdam gewährleistet werde, könne auch die Geräuschbelästigung durch ein dieselbetriebenes Stromaggregat vermieden werden. Elektrische Ketten- und Kreissägen kommen allerdings dennoch zum Einsatz. Zudem muss die Baustelle nachts beleuchtet werden.

Von MAZonline