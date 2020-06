Innenstadt

Die Schlaatzstraße hat sich in den Wochen der Corona-Pandemie zum Geheimtipp für Live-Musik entwickelt. Denn seit März sorgen dort jeden Sonntag um 18 Uhr Bewohner der Straße dafür, dass auch in der musik- und kulturarmen Corona-Zeit die Menschen nicht auf Musik verzichten müssen.

Das Besondere: Sie musizieren gleichzeitig von ihren Balkonen und haben diese zu Bühnen umfunktioniert. Darum hat sich die Gruppe auch den Namen Balkonmusiker gegeben.

Anzeige

Sie ist das Ergebnis der Notsituation, in der sich die Musiker aufgrund der Corona-Pandemie befunden haben: „Alle Auftritte entfielen, Proben waren untersagt. Uns fehlte die Musik wahnsinnig“, sagt Kai Mader.

Weitere MAZ+ Artikel

Durch erste Proben wächst die Gruppe der Balkonmusiker

Der Musikproduzent und Saxofonist ist froh, dass sich die Idee mit der Balkonmusik so gut entwickelt hat. Er kann sich noch gut an die ersten Proben erinnern, als sie versuchten, zusammen zu musizieren, obwohl ihre Balkone zum Teil einige Meter trennten.

„Nicht jeder sieht jeden, jeder hat andere Ohren. Aufgrund von Schallverzögerungen hat das am Anfang nicht gut funktioniert“, sagt Kai Mader.

„Uns hat die Musik wahnsinnig gefehlt“, sagt Kai Mader (li.). Die Balkonmusik sei dann eine Chance gewesen, Live-Musik in einer Zeit zu machen, in der alle Proben und Konzerte abgesagt wurden. „Dadurch hat sich die Stimmung in der Straße verändert", sagt Buchan Heiß (re.). Quelle: Fabian Lamster

Die ersten Versuche hören dafür weitere Musiker aus der Schlaatzstraße, die sich in der Folge am Projekt beteiligen. Sie entwickeln die Idee, ihre Instrumente per Funkanlage zu verbinden, starten erste kleinere Proben und schicken sich gegenseitig Noten über das Internet.

Zuschauer auf den Balkonen und Gehwegen

„Mittlerweile haben wir uns eingespielt. Das Ganze ist zwar etwas aufwendig, aber macht großen Spaß“, sagt Buchan Heiß. Der Musiklehrer, der den Bass spielt, ist begeistert von den Reaktionen, die die Balkonmusik in der Schlaatzstraße hervorgerufen hat. „Das hat das Zusammenleben in der Straße auf jeden Fall verändert. Auf einmal lernen sich Nachbarn kennen, grüßen und helfen einander“, sagt Buchan Heiß.

Zu gerne erinnert sich der Bassist daran, wie Nachbarn mit Kreide ihren Dank auf die Straße schrieben, Schokolade oder Briefe in die Briefkasten steckten oder zu „Come Together“ von den Beatles auf ihren Balkonen tanzten.

Nicht nur Bewohner der Schlaatzstraße verfolgten die Konzerte von ihren Balkonen. Auch auf den Gehwegen verfolgten einige Potsdamer die Live-Musik. Quelle: Joachim Gessinger

Mittlerweile finden sich zu den Live-Auftritten, die immer um 18 Uhr starten, auch so einige Familien mit Kindern auf den Gehwegen ein, die sich sowohl in der Schlaatzstraße als auch in der Bergholzer Straße verteilen.

Buchan Heiß erinnert sich, wie am Anfang ein Kind ihn mit einer Rassel begleitete und aus dem Konzept gebracht hat. „Von so einer hohen Bühne habe ich noch nie gespielt“, sagt der Musiklehrer.

Balkonmusiker gehen in die Sommerpause

Dabei freuen sich die Balkonmusiker schon auf den 21. Juni und hoffen, im Rahmen des alljährlichen Fête de la Musique zum Sommerbeginn die Potsdamer noch ein letztes Mal von ihrer Balkonbühne zu entzücken.

„Wir wollten mit der Musik ein Zeichen gegen die Isolation setzen, etwas gegen die Verunsicherung der Menschen machen“, sagt Kai Mader. „Und nun, wo sich die Situation beruhigt und sich Menschen wieder sehen dürfen, werden wir nach dem 21. Juni in die Sommerpause gehen“, sagt der Musikproduzent.

Neben Bass, Saxofon, Schlagzeug, Keyboard und Gitarre unterstützte auch eine Sängerin das Projekt Balkonmusiker. Quelle: Joachim Gessinger

Neuer Verein soll Potsdams Musiker zusammenbringen

Und danach? „Schauen wir mal. Wir haben noch keine Pläne“, sagt Buchan Heiß. Wobei das nicht so ganz stimmt, wie Kai Mader ihn korrigiert.

Ein Teil der Balkonmusiker ist gerade dabei, einen Verein zu gründen, der Musiker und Musikpädagogen aus ganz Potsdam zusammenbringen soll.

„Verstärker“ soll das Ganze heißen und noch in den nächsten Wochen starten. „Wir wollen Musikbegeisterte Potsdamer zusammenbringen“, sagt Kai Mader. Dass dadurch etwas Besonderes entstehen kann, haben die Balkonmusiker aus der Schlaatzstraße in den vergangenen Wochen bewiesen.

Lesen Sie auch

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Fabian Lamster