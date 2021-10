Potsdam

Man muss sich diese zwei vorstellen, Schabulke und Frau Schniefer, wie sie da oben auf ihrer Wolke sitzen und sich aufs Karl-Liebknecht-Stadion zutreiben lassen. „Ick soll ihr siezen“, würde Schabulke brummeln, „doch ick duz ihr doch“. Am Karli angekommen, würden die beiden an einem der Lichtmasten festmachen. Unten singen die SV-Babelsberg-03-Fans gerade die letzte Strophe der Vereinshymne. Anpfiff! Da legt Schabulke die Gitarre beiseite und hakt die Nachbarin ganz fest unter, drückt ihr ein Glas in die zittrige Hand und trinkt mit ihr Brüderschaft. Der Drink? „Öppel, Petersilie und Jeschtrüpp“ – erdacht, gemixt, ausgeschenkt von den Bar Fritz’n.

Inspiriert von Schabulkes Song

Ein Traum? Niemals! Aber eine besonders charmante Schnapsidee. Ronny Rammelt, Fritz’n-Co-Inhaber und Nulldrei-Fan, hat es mit seinen Leuten tatsächlich geschafft, „Babelsberch Vierzehn-Vier-Acht-Zwo“ in einen Drink zu übersetzen. Inspiriert von Schabulkes Liebeserklärung an den Stadtteil, packen die Fritz’n fürs bevorstehende DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig ins Glas, was „hinterm Haus, da ham wa noch’n Jarten“ so wächst – eben „Öppel, Petersilie und Jeschtrüpp“.

Wie das schmeckt? Saftig! „Der Drink passt einfach zu Babelsberg“, sagt Ronny Rammelt (38). „Er ist ein bisschen kantig und doch stimmig – aber dennoch nichts für jeden.“ Die MAZ hat schon mal genippt und meint: Der Drink ist frisch, aromatisch und trotz gewagter Kräuternote überraschend ausbalanciert. Drin stecken übrigens ein 40-prozentiger Petersilienwurzel-Geist, Wacholder in Form von Gin, ein grüner Apfellikör, Zitrone und Rosmarin. Cheers!

Ein Anwärter für die Karte der Bar Fritz’n?

Der Kreis derer, die in den Genuss einer Kostprobe kommen, ist allerdings streng limitiert. Die Bar Fritz’n schenken den Drink exklusiv zum DFB-Pokalspiel am 26. Oktober im Karl-Liebknecht-Stadion aus – und dort auch nur in der VIP-Lounge. Ein paar Flachmänner könnten es zwar noch als besonderes Babelsberg-Souvenir in die Sporttaschen der Leipziger Erstliga-Gäste schaffen. Danach aber ist definitiv Schluss mit „Öppel, Petersilie und Jeschtrüpp“ on the Rocks. Zumindest für dieses Jahr. „Vielleicht“, orakelt Ronny Rammelt, „vielleicht schafft es der Drink ja 2022 auf unsere Frühlingskarte. Wer weiß?“

„Haltung und eine Fankultur, der man sich gern anschließt“

Seit seiner Kindheit ist der Bar-Chef mit dem SV Babelsberg 03 verbunden. Er ist zehn, elf Jahre alt, als er mit dem Opa im Garten an der Domstraße sitzt und sich wundert, was das nur für ein Gejohle und Geschrei ist, das da über Zäune, Hecken und Häuserdächer wabert. „Mein Opa, ein alter Babelsberger, war schon mit meiner Mutter immer zu Motor ins Stadion gegangen“, erzählt Ronny Rammelt. An der Hand des Großvaters erlebt auch er sein erstes Heimspiel – und bleibt Nulldrei treu. Warum ausgerechnet Babelsberg? – „Die spielen gerade richtig guten Fußball“, sagt Ronny Rammelt. „Außerdem hat der Verein Haltung und eine Fankultur, der man sich gern anschließt.“

Der Tipp des Bar-Chefs

Dass Ronny Rammelt am Dienstag selbst mixt und ausschenkt: Ehrensache. Mit zwei seiner Leute wird er die Bar-Fritz’n-im-Karli-Filiale am Laufen halten. „Wir hoffen natürlich, dass wir trotzdem etwas vom Spiel mitbekommen“, sagt Ronny Rammelt. Sein Tipp? „Drei zu zwei nach Verlängerung.“ Für wen? Für Nulldrei? „Natürlich!“

Von Nadine Fabian