Auf dem Bassinplatz soll nach dem Willen der Stadtverordneten ein neuer Gedenkort entstehen, der an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten am 22. Mai 1933 in Potsdam erinnert.

Gedenkort soll bis November 2023 eingeweiht werden

„In vielen deutschen Städten wird der Bücherverbrennungen der Nazis gedacht, die beginnend im Mai 1933 nach der Erstellung von schwarzen Listen, auf denen Autorinnen und Autoren sowie ihre Werke genannt wurden, die Errichtung der Schreckensherrschaft der Nazis in vielen Orten begleitete. Eine solche Aktion „Wider den undeutschen Geist“ fand am 22. Mai 1933 auch in Potsdam statt“, heißt es in einem Antrag, der mit Ausnahme der AfD von allen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung im August eingebracht werden soll.

Der Oberbürgermeister soll demnach „einen Verfahrensvorschlag mit dem Ziel der Einrichtung eines ständigen Gedenkortes an die Bücherverbrennung am 22. Mai 1933 auf dem Bassinplatz“ machen und im November im Kulturausschuss vorstellen. Spätestens zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung 2023 soll der Gedenkort eingeweiht werden.

Christliche und jüdische Gemeinden sollen beteiligt werden

Für das Verfahren sollen neben Stadtverordneten die Träger von Einrichtungen am Bassinplatz, etwa die katholische Kirche und die Gemeinde der französischen Kirche, aber auch die Träger des sowjetischen Ehrenmals und der Jugendaktionsfläche involviert werden.

Weiterhin schlagen die Stadtverordneten die Beteiligung des Toleranz-Bündnisses „ Potsdam bekennt Farbe, die Stadt- und Landesbibliothek, sowie Buchhandlungen, das Zentrum für Zeithistorische Forschung, Jüdische Gemeinden, das Moses-Mendelssohn-Zentrum und interessierte Schulen und Träger politischer Bildung als weitere potenzielle Mitwirkende vor.

Stadtverwaltung sieht bislang keinen Bedarf für Gedenkort

Die Stadtverwaltung sieht bislang keinen Bedarf für einen solchen Gedenkort. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke) verweist das Rathaus auf „die öffentlichkeitswirksame Aktion der Lesung in der Buslinie 695, bei der auch zahlreiche Touristen erreicht werden.“

Der Lesebus stelle eine sehr lebendige Erinnerungsform mit bildungspolitischem Anspruch dar“. Das Fazit der Verwaltung: „Ein eigener Gedenkort wird von der Landeshauptstadt Potsdam derzeit nicht in Betracht gezogen.“

Diese Formulierung sei allerdings „in Unkenntnis des Antrags getroffen, der Gegenstand der Beratung der Stadtverordneten am 19. August sein wird“, reagierte Pete Heuer ( SPD) als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung am Montagmorgen. Sobald der Antrag eingeebracht und beschlossen worden sei, „wird sich auch die Stadtverwaltung einem solchen Prozess ganz sicher nicht entziehen können“, schreibt Heuer.

Krämer : Demokratie-Bus sollte trotzdem weiter durchgeführt werden

Sascha Krämer reagierte mit Unzufriedenheit auf die Antwort der Verwaltung auf seine Anfrage: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Verwaltung bei Beantwortung der Frage, den Gedanken an einen Gedenkort stärker aufgreift und thematisiert. Oberbürgermeister Mike Schubert stellte in der Vergangenheit fest, dass die Zeit des Nationalsozialismus in Potsdam noch nicht ausreichend aufgearbeitet ist. Hier besteht eine gute Gelegenheit ein solches Defizit zu beseitigen“, teilte Krämer mit.

Das dezentrale Gedenken mit dem Demokratie-Bus, in dem Menschen aus verbrannten Büchern vorlesen, halte er für „eine großartige Veranstaltung“, die auch zukünftig durchgeführt werden sollte.

