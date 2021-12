Babelsberg

Es wird aller Voraussicht nach keinen Architektenwettbewerb für die Bebauung an der Ecke von Großbeeren- und August-Bebel-Straße geben. In einer ersten Beratung hielt die Mehrheit des Potsdamer Bauausschusses am Dienstag am Plan fest, dass stattdessen der Entwurf des New Yorker Architekten Daniel Libeskind für die Medienstadt Babelsberg in einem Werkstattverfahren weiter entwickelt wird.

Architektenverbände hatten zuletzt mehrfach gefordert, dass für den städtebaulich wichtigen Ort auch die Ideen anderer Architekten betrachtet werden sollen. Allein die Fraktion Die Andere will für die Entscheidung über das weitere Verfahren mit einem Änderungsantrag noch einen Wettbewerb auf den Weg bringen. Der Bauherr KW Development lehnt das ab.

Grüne wollen Simulationen des Libeskind-Entwurfs aus der Ferne

Doch auch die Inhalte des Werkstattverfahrens sorgten für Diskussionen und Änderungsanträge. So will die Grünen-Fraktion weitere Simulationen des Entwurfs aus Fußgängerperspektive aus der näheren und weiteren Umgebung, etwa die Großbeerenstraße hinab ab Höhe des Findlings, sowie vom Flatowturm und vom Pfingstberg aus. „Es ist ja dann die die zweithöchste Erhebung der Stadt, wenn ich das richtig sehe“, sagte Fraktionschefin Saskia Hüneke.

Mit bis zu 66 Meter Bauhöhe hätte einer der Baukörper jedenfalls nach dem Sternplaza am Sterncenter das höchste nutzbare Obergeschoss und würde noch das Hotel Mercure überragen – nur einige Kirchturmspitzen wären noch höher. Die Grünen wollen außerdem einen Schwerpunkt auf eine ökologische Bauweise des Gewerbezentrums legen. Auch die Freiflächen sollten stärker „dem Klimawandel Rechnung tragen“.

Simulation des "Tower of Babelsberg" Quelle: Studio Libeskind

Weiterer Kritikpunkt: die hohe Dichte der Bebauung. Wenn es nach den Grünen geht, soll das Studio Libeskind drei verschiedene städtebauliche Varianten mit abgespeckter Gebäudemasse vorlegen. Grünen-Kreischef Ken Gericke plädierte für die Einbindung der Anwohner. „Ich rate ab, das alles unter dem Deckel kochen zu lassen, denn dann hat man im Bebauungsplanverfahren Klagen, die das Projekt verzögern.“ Die Linke will zudem auch die möglichen sozialen Auswirkungen auf das Umfeld in der Werkstatt beraten, die das Projekt mit bis zu 5000 zusätzlichen Arbeitsplätzen mit sich bringen wird.

Sowohl der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos), als auch der Ausschussvorsitzende Wieland Niekisch (CDU) und Pete Heuer (SPD) sprachen sich dagegen für ein straffes Verfahren aus, das nicht zu sehr überfrachtet werden solle – sie lehnen daher auch die direkte Einbindung der Anwohner in der Werkstatt ab.

Vertreter der Medienwirtschaft sollen stärker in das Projekt eingebunden werden

Die SPD-Fraktion fordert, dass im Workshop-Verfahren die Interessen der Medienwirtschaft am Standort Babelsberg berücksichtigt werden – es sollen deshalb Vertreter der Medienstadt am Verfahren teilnehmen.

Peter Heuer betonte, dass man sicherstellen müsse, dass sich in den Gebäuden auch „tatsächlich medienaffine Inhalte wiederfinden“ und dies auch im städtebaulichen vertrag fixiert werden könnte. „Ein Callcenter gehört nicht dazu, wie es mittlerweile auf dem Areal existiert. Aus diesen Fehlern müssen wir frühzeitig lernen und sie gar nicht erst zulassen“, sagte Heuer mit Verweis auf einen anderen Gewerbebau des Investors KW Development in der Medienstadt. Dort ist der Callcenter-Anbieter SNT Regiocom ein Hauptmieter.

Das ist das Baufeld des Projekts an der Ecke von Großbeeren- und August-Bebel-Straße. Quelle: Peter Degener

In zwei Wochen wird der Bauausschuss seine Empfehlung über die Schwerpunkte der Werkstatt abgeben, Ende Januar trifft die Stadtverordnetenversammlung dann die endgültige Entscheidung.

Von Peter Degener