Autofahrern in Babelsberg werden es längst bemerkt haben: Zwischen Dieselstraße und der Auffahrt zur Nuthe-Schnellstraße liegen seit einigen Wochen dort Baumstämme, wo diese bis vor Kurzem noch parken konnten.

Doch warum ist das so? Auf MAZ-Anfrage liefert die Stadtverwaltung die Antwort darauf, warum sie diese dort platziert hat. „2018 und 2019 gab es massive Beschwerden in diesem Abschnitt des Horstwegs. Das genehmigte Parken wurde soweit ausgenutzt, dass Fußgängern das Passieren kaum möglich war“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner.

Die Baumstämme sollen die Verkehrssicherheit für Fußgänger erhöhen, insbesondere für Schulkinder. Quelle: Fabian Lamster

Weil immer mehr Fußgänger im Horstweg unterwegs seien, sollen nun Baumstämme dafür sorgen, dass diese mehr Platz haben und die Verkehrssicherheit in dem Bereich steigt. Die Arbeiten seien im März abgeschlossen, teilte die Stadtverwaltung mit. „Diese hat Priorität gegenüber dem Parken“, sagt Juliane Güldner.

Ausbau des Bereichs angekündigt

Direkt an den Bereich angrenzend soll in den kommenden Wochen noch mehr passieren. Auf der Fläche der ehemaligen Kleingartenanlage deuten Bagger und Container an, was dort bevorsteht.

Ein Bagger deuten Fußgänger im Horstweg an, dass weitere Baumaßnahmen bevorstehen. Quelle: Fabian Lamster

„Die Bebauung durch einen privaten Investor beginnt in Kürze“, sagt die Stadtsprecherin. Das Versorgungsunternehmen „Energie und Wasser Potsdam“ will dort eine Fernwärmeleitung verlegen.

Nach dem weitgehenden Abschluss der Baumaßnahmen soll der Bereich, auf dem nun Baumstämme liegen, so ausgebaut werden wie im Bereich zwischen Dieselstraße und der Zufahrt zum dortigen Studentenwohnheim.

Von Fabian Lamster