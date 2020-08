Brandenburger Vorstadt

Sämtliche Puffer sind aufgezehrt: Jetzt gilt’s auf der 15-Millionen-Euro-Baustelle auf dem Campus des St. Josefs-Krankenhauses am Park Sanssouci, denn noch immer sieht der Zeitplan vor, die Sanierung des historischen Josefshauses Mitte 2021 beenden zu können. Dabei kann das Gemäuer den Bauarbeitern jeden Moment ein Schnippchen schlagen.

„Das Bauwerk stellt täglich neue Herausforderungen an das Planungsteam und die Bauleitung“, sagt Projektmanager Marco Gutzschebauch. „150 Jahre intensive medizinische Nutzung, insbesondere stete Veränderung mit Blick auf den medizinischen Fortschritt, haben ihre Spuren in Gebäudestruktur und -substanz hinterlassen.“ Das sei es nicht einfach, ad hoc Lösungen zu entwickeln, die im Einklang mit den aktuellen Baustandards, aber auch mit den Vorgaben und Wünschen des Denkmalschutzes stehen.

Anzeige

Das omnipräsente Wetterschutzdach wurde auf den Westflügel verlegt

Spielten sich viele Arbeiten zunächst hinter der gelben Klinkerfassade beinahe unbemerkt von Augenzeugen ab, so ist die Baustelle inzwischen weithin zu sehen. Nachdem Zimmermänner und Dachdecker die Dachkonstruktion und Eindeckung des dem Luisenplatz zugewandten Gebäudeteils fertiggestellt haben, wurde das omnipräsente Wetterschutzdach auf den Westflügel verlegt, um dort weiterarbeiten zu können. Parallel erfolgen laut Gutzschebauch die Sanierung der historischen Fassade und finale Rohbauarbeiten. „Last but not Least sind die Ausbaugewerke Trockenbau, Tischler und Haustechnik gestartet.“

Weitere MAZ+ Artikel

In das Haus Zimmerstraße 7 (r.) soll das innerstädtische Beratungszentrum der Caritas einziehen – allerdings mit einiger Verspätung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Coronavirus hat nicht nur das Krankenhaus, sondern die Baustelle vor Herausforderungen gestellt. Einen Baustopp habe man allerdings nicht zu beklagen, so Gutzschebauch: „Seitens der Bauleitung wurden, entsprechend den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft Hygienemaßnahmen ergriffen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und es gab auch kleinere durch Corona bedingte Verzögerungen“. Diese haben man inzwischen kompensieren können. „Neuland für alle Beteiligten – für Bauherr, Planer, Bauleitung und ausführende Firmen – war eher, dass notwendige Abstimmungen überwiegend aus dem Homeoffice und nicht wie üblich auf der Baustelle stattfanden“, berichtet Gutzschebauch.

Finanzielle Reserven für Unvorhergesehenes sind erschöpft

Ursprünglich war die Wiedereröffnung des historischen Josefshauses mit diversen medizinischen Angeboten wie einem Schlaflabor und einem ambulanten Wundzentrum für Ende 2018 geplant. Die Bauarbeiten gerieten aber unter anderem wegen aufwendiger Absprachen mit dem Bauamt, der Denkmalpflege und der benachbarten Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in Verzug. „Die mittlerweile lange Bauzeit wirkt sich natürlich auf die Kosten und damit auf das ursprünglich geplante Projektbudget aus. Auch hier sind aufgrund der schlechten Bausubstanz die Reserven für Unvorhergesehenes erschöpft und wir planen mit Kostensteigerungen von mindestens zwei bis maximal sieben Prozent.“ Das bedeutet, dass die Alexianer im ungünstigsten Fall am Ende noch einmal gut eine Million Euro drauflegen müssen – Zeit frisst Geld. Allerdings habe die Mehrwertsteuersenkung in der zweiten Jahreshälfte dem Unternehmen „etwas Luft“ verschafft.

Stark im Verbund Die Modernisierung des katholischen St. Josefs-Krankenhauses erfolgt in drei großen Bauabschnitten. Der erste Neubau auf dem Campus wurde 2006 bezogen – Baukosten rund 29 Millionen Euro. 2016 folgte der Lückenschluss an der Zimmerstraße – Baukosten: 23 Millionen Euro. Nun ist die Sanierung des altehrwürdigen St. Josefshauses an der Reihe – sie war ursprünglich für 2008 geplant und verschob sich immer wieder. Betreiber des St. Josefshauses sind die Alexianer – in Deutschland einer der größten katholischen Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Unter dem Unternehmensdach der Alexianer St. Josef Potsdam GmbH sind neben dem St. Josefs-Krankenhaus am Park Sanssouci die St. Josef-Sozialstation in der Ziolkowskistraße Am Stern, das St. Franziskus-Seniorenpflegeheim an der Kiepenheuer Allee im Bornstedter Feld und das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Michendorf ( Potsdam-Mittelmark) vereint. Das Versorgungsnetz wurde 2018 durch den Zusammenschluss mit dem Evangelischen Zentrum für Altersmedizin in der Weinbergstraße und im Januar 2020 durch die Kooperation mit der Oberlinklinik im Verbund Christlicher Kliniken Potsdam ausgebaut. Das Krankenhaus zählt 244 Betten. In den Abteilungen Anästhesie und Intensivmedizin, Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Neurologie und Plastisch-Ästhetische Chirurgie werden jährlich etwa 12 000 stationäre und 15 000 ambulante Patienten versorgt. Das St. Josefs-Krankenhaus ist Lehrkrankenhaus der Charité mit hauseigener Krankenpflegeschule. nf

Auf eine zweite Alexianer-Baustele – das direkt am Haupteingang zum St. Josefs-Campus gelegene Haus Zimmerstraße 7 – sind die Verzögerungen laut Gutzschebauch eher der Corona-Krise geschuldet. „Zum Beispiel kommt der Terazzo für die Treppenstufen aus Italien und der Aufzug aus Spanien. Da die Produktion in diesen Ländern stillstand und aktuell noch nicht auf Vor-Corona-Niveau läuft, haben wir starke Probleme mit Lieferzeiten.“ Zudem hätten namhafte Hersteller für Innentüren ihren Produktionsstandort im Kreis Gütersloh – durch den Tönnies-Lockdown plötzlich ein unkalkulierbares Risiko für den Baufortschritt. Eigentlich sollte das Haus Zimmerstraße 7, das das innenstädtische Beratungszentrum von Caritas und Alexianern beherbergen wird, bereits im Juni fertig sein. „Für die Mieter haben wir den Einzug um ein Quartal verschoben“, so Gutzschebauch. Mit Blick auf den verspäteten Einbau des Aufzugs wolle man mit dem Bauamt ins Gespräch kommen, wie das Gebäude auch ohne Aufzug in Nutzung gehen darf.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian