Potsdam

Die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns in den Jahren 2020 und 2021 haben sich deutlich auf die Suchtprävention und Suchtberatung in der Landeshauptstadt ausgewirkt. Darüber informierten jetzt die damit betrauten Akteure den Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion. Demnach mussten viele Präventionsangebote verschoben oder gänzlich abgesagt werden. Die Beratung habe man hingegen durchgehend aufrechterhalten können. Alle Träger hätten sehr flexibel reagiert und auf digitale und telefonische Formate umgestellt, um dem Beratungsbedarf gerecht zu werden. Das Wichtigste: Der Kontakt zu den Klienten sei nicht abgebrochen.

Potsdams Schulen bitten um fachkundige Hilfe

Dabei habe der Beratungsbedarf während der Pandemie deutlich zugenommen – vor allem im Bereich Kinder und Jugendliche sei das spürbar. Auch die Nachfrage nach Prävention – vor allem von Seiten der Schulen – sei inzwischen wieder „massiv angestiegen“.

In Potsdam sind drei Akteure mit der Suchtberatung und Prävention beauftragt: der Verein „Chill out“, die zum Ernst-von-Bergmann-Klinikum gehörende Sozial gGmbH und die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Letztere zog sich allerdings aus der digital abgehaltenen Sitzung zurück, bevor sie Gelegenheit dazu bekam, die Bilanz ihrer ambulanten Suchtberatungs- und Behandlungsstelle vorzulegen. Der Grund: In der Sitzung waren pro Akteur nur je drei bis vier Minuten Redezeit vorgesehen. Die Awo kritisierte, dass dieses Zeitfenster zum einen nicht ausreiche, zum anderen aber auch nicht so angekündigt worden war. Die Stadt widersprach: Man habe die Träger sehr wohl darüber informiert, dass die Vortragsmöglichkeiten in einem Ausschuss mit langer Tagesordnung begrenzt seien.

Sucht und Suchtgefahr – hier gibt’s Hilfe Die Suchtpräventionsfachstelle für Erwachsene der Landeshauptstadt in Trägerschaft der Ernst-von-Bergmann-Sozial gGmbH befindet sich in der Berliner Straße 151, Wohneinheit 218, Klingel „Suchtprävention“. Telefonisch ist sie unter (0331) 24 14 75 33 Montag bis Freitag 8-16 Uhr erreichbar. Sprechstunde ist am Mittwoch 13-20 Uhr. Die Suchtpräventionsfachstelle für Kinder und Jugendliche vom Verein „Chill out“ befindet sich in der Friedrich-Engels-Straße 22. Offene Beratung: Dienstag und Donnerstag 14- 19.30 Uhr, Mittwoch 14-19.30 Uhr; Terminvereinbarung wird unter (0331) 28 79 12 58 erbeten. Online-Beratung: dienstags 16-18 Uhr, mittwochs 11-13 Uhr und 16-18 Uhr, donnerstags 11-13 Uhr. Die Ambulante Beratungs- und Behandlungsstelle der Arbeiterwohlfahrt (Awo) befindet sich in der Großbeerenstraße 187, zu erreichen unter (0331) 73 04 07 40. Geöffnet ist: Montag 9-15 Uhr, Dienstag 9.30-18 Uhr (nach Vereinbarung bis 20 Uhr), Mittwoch 9-15 Uhr, Donnerstag 9.30-18 Uhr (nach Vereinbarung bis 20 Uhr), Freitag nach Vereinbarung.

Die zu vorgerückter Stunde gegen 21.30 Uhr ausgetragene Kontroverse brachte letztlich doch noch etwas Gutes: Die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wohlfahrt verabredeten sich für ein Fachgespräch. Uwe Fröhlich (Bündnis 90/Die Grünen) brachte es auf den Punkt: „Es wird diesem vielfältigen Thema nicht gerecht, wenn wir es hier einfach nur abhaken. Wir müssen ein anderes Format finden, um ihm mehr Raum zu geben.“ Katharina Tietz von „Chill out“ bekräftigte: „Wir haben alle festgestellt, dass sich in der Pandemie die Bedarfe verändert haben und dass sie gestiegen sind. Wir Träger wollen mit Ihnen qualifizierter ins Gespräch kommen.“ Das Fachgespräch soll in Präsenz stattfinden. Es steht dafür zwar noch kein Termin fest, dem Vernehmen nach soll dazu aber im Sommer eingeladen werden.

Im Januar 2022 doppelt so viele Beratungsgespräche wie üblich

Wie sich in der Diskussion im Ausschuss ankündigte, wird beim Fachgespräch die Sorge um die Kinder und Jugendlichen sicher besondere Beachtung finden. Die Zahlen, die „Chill out“ für die Suchtpräventionsfachstelle für Kinder und Jugendliche vorgelegt hat, stimmen nachdenklich: 2020 hat der Verein mit seinen Angeboten 5337 Personen erreicht, darunter 122 Kinder unter 14 Jahren und 420 Jugendliche zwischen 14 und 18. Im Jahr 2021 waren es 5680 Personen, darunter 197 Kinder und 482 Jugendliche.

Deutlich zugenommen hat auch die Anzahl individueller Beratungen – etwa für Eltern und andere Angehörige: „Und der Trend setzt sich fort“, so Katharina Tietz. Allein im Januar 2022 habe man 80 individuelle Gespräche geführt – doppelt so viele wie gewöhnlich. Das Problem: „Die Beratung auf einem so hohen Niveau weiterzuführen, ginge zulasten der Präventionsarbeit.“ Da aber auch die anderen Träger ausgelastet seien, könne man Ratsuchende nicht weitervermitteln. Man habe daher eine Mehrbedarfsanzeige bei der Stadt gestellt.

Downer sind in Potsdam auf dem Vormarsch

Ein besorgniserregender Prozess zeige sich auch bei den Substanzen selbst. Das Thema Cannabis ist laut Katharina Tietz leicht rückgängig, an Bedeutung gewinnen hingegen Downer – also Schlaf- und Beruhigungsmittel, denen nicht nur eine entspannende und müdemachende, sondern auch eine angstlösende Wirkung zugeschrieben wird. Benzodiazepine und Opiode sind zum Beispiel solche Drogen aus dem Medizinschrank: „Eine Entwicklung, die weiter zunehmen wird.“

Von Nadine Fabian