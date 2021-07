Umstrittene Themen in Potsdam - Baustellen, Radler und Fußgänger in Not, FKK-Stress im Welterbe– das sind die Meinungen der MAZ-Leser

Die MAZ berichtete in den vergangenen Tagen unter anderem über die Sperrung der Behlertstraße, die Risiken für Radfahrer und Fußgänger, einen Geldregen für Zukunftsideen und den Geburtstag eines ganz besonderen Potsdamers. Themen, zu denen auch unsere Leser etwas zu sagen haben – vier Meinungen.