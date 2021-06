Innenstadt

Die anderthalbjährige Vollsperrung der Behlertstraße zwischen Humboldtbrücke und Gotischer Bibliothek steht bevor. Es wird dann erhebliche zusätzliche Staus in der Innenstadt geben. Eine kleine Gnadenfrist haben Potsdams Auto- und Radfahrer noch. Nicht gleich zu Ferienbeginn, sondern erst ab 15. Juli ist die wichtige Verkehrsader in den Potsdamer Norden bis voraussichtlich 31. Dezember 2022 dicht. Die Baumaßnahme lässt sich nicht verschieben, im Winter gab es mehrfach ungeplante Vollsperrungen durch Rohrbrüche. Die über 100 Jahre alten Leitungen müssen erneuert, die Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt werden. Bis zu 50.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Humboldtbrücke nach Norden, 20.000 Autos davon nutzen bislang die Behlertstraße auf dem weiteren Weg.

Umfahrung Behlertstraße Potsdam ab 15. Juli 2021 Quelle: Detlev Scheerbarth

Bereits ab 24. Juni, dem Ferienbeginn, gibt es erste Einschränkungen. Ab dann können Autofahrer aus der Gutenbergstraße nicht mehr in die Berliner Straße zur Glienicker Brücke abbiegen. Auch der „U-Turn“ von der Gutenbergstraße in die Behlertstraße wird am Donnerstag gesperrt. So wird der Verkehr ab 15. Juli umgeleitet und das kommt auf die Anlieger zu:

Die Umleitungen für Autos

Die Stadt hat zwei Umleitungen für Autos eingerichtet – eine in den Norden und eine ins Stadtzentrum. Für den Weg in den Norden wird die Hans-Thoma-Straße, die bislang eine zweispurige Einbahnstraße ist, in beide Richtungen für Pkw geöffnet. Wer dagegen ins Stadtzentrum will, fährt ab der Humboldtbrücke über die Berliner Straße zum Platz der Einheit oder zur Französischen Straße, die dann wieder zur Hebbelstraße hin offen sein soll.

Problematisch dürfte allerdings die Gegenrichtung werden. Damit die Hans-Thoma-Straße möglichst leistungsfähig bleibt, kann man aus der Innenstadt nicht auf sie einbiegen. „Die Kurfürstenstraße und die Gutenbergstraße werden Sackgassen“, erklärte Potsdams Baustellenmanager Andreas Olm am Donnerstag. Damit müssen Autofahrer, die sich nördlich der Brandenburger Straße befinden, für anderthalb Jahre über Luisenplatz und Breite Straße fahren, wenn sie die Havel überqueren wollen.

Eine weitere Einschränkung zugunsten der Leistungsfähigkeit der Umleitungen: Auf der Hebbelstraße wird das Linksabbiegen in mehrere Seitenstraßen verboten – etwa vom Klinikum kommend zum Bassinplatz und auch von Norden in die Leiblstraße hinein. Das Abbiegen in die Kurfürstenstraße bleibt möglich.

Die Umleitungen für Radfahrer

Auch für Radfahrer bedeutet die Baustelle größere Umstellungen, aber anders als beim Leipziger Dreieck, hat man sie bei der Planung ordentlich bedacht. Für den Weg in den Norden werden sie von der Humboldtbrücke über die Berliner Straße zur Otto-Nagel-Straße und die Mangerstraße zur Gotischen Bibliothek geführt. „In der Mangerstraße werden die Parkflächen entfernt, damit die asphaltierte Fläche als Radstreifen zur Verfügung steht“, erklärte Thomas Schenke, Fachbereichsleiter für Grün- und Verkehrsflächen der Stadt.

Wer von der Humboldtbrücke in die Innenstadt will, kann sich über einen neuen Radweg freuen. Die Radfahrer werden an der Kreuzung der Brücke mit der Berliner Straße auf die Nordseite der Gutenbergstraße geführt und bekommen zwischen Hans-Thoma-Straße und Hebbelstraße einen breiten Radstreifen. Auch dafür fallen Parkflächen weg.

So kommen Anlieger durch die Straße

Die Behlertstraße wird in zwei Bauabschnitten erneuert. Zuerst ist bis Mai 2022 der Teil Richtung Humboldtbrücke dran, anschließend bis Ende 2022 der Abschnitt zur Gotischen Bibliothek. „Damit ist immer eine Zufahrt zum Behördenstandort und den Häusern der Anwohner gewährleistet“, sichert Schenke zu.

In der Zeit von 17 bis 7 Uhr können Anlieger mit dem Auto auch durch den jeweils aktiven Bauabschnitt zu ihren Innenhöfen. Tagsüber werden stattdessen „Ersatzstellflächen im näheren Umfeld“ zur Verfügung gestellt, „aber nur in begrenztem Maße“. Die Stadt wird die Anlieger zeitnah direkt informieren, kündigte Schenke an.

Lastverkehr und Rettungskräfte

Für den Lastverkehr gilt die längste Umleitung in den Norden, denn die Hans-Thoma-Straße ist für sich begegnende LKW zu schmal. Lastkraftfahrer müssen ab 15. Juli von der Humboldtbrücke aus über Berliner Straße, Platz der Einheit und Yorckstraße zur Breiten Straße, um schließlich über die Zeppelinstraße und den Luisenplatz in den Norden zu gelangen.

Für die Löschzüge der Feuerwehr gilt diese Einschränkung natürlich nicht. „Wir sind im Austausch mit der Feuerwehr“, sagt Thomas Schenke. Rettungsfahrzeuge werden sowohl die Hans-Thoma-Straße als auch andere Wege durch die Innenstadt wie das Nauener Tor nehmen, die anderen Verkehrsteilnehmern versperrt sind.

Von Peter Degener