Behlertstraße wird für anderthalb Jahre voll gesperrt

Potsdam

Mit der Erneuerung der Behlertstraße beginnt parallel zum Leipziger Dreieck und den Brücken der Nutheschnellstraße demnächst das nächste große Verkehrsprojekt mit großem Staupotenzial. Die Behlertstraße ist eine wichtige Verkehrsader in Potsdams Norden – und sie muss grundlegend erneuert werden.

Vollsperrung für Autos und Radfahrer unvermeidlich

Der große Unterschied zu den anderen zwei Mega-Baustellen, die für den Baustellenbetrieb nur stark eingeschränkt werden : Die Behlertstraße muss zwischen Humboldtbrücke und Gotischer Bibliothek sogar voll gesperrt werden – und zwar anderthalb Jahre lang. Im November 2020 geht es los. Die Baupläne der Stadt gehen von einer Wiedereröffnung im März 2022 aus. Das geht aus dem Baustellenportal der Stadt Potsdam hervor.

74 Wochen Bauzeit für 400 Meter Strecke – dafür gibt es Gründe

Ein MAZ-Leser wandte sich deshalb an die Redaktion und bat um Aufklärung. „Die Baumaßnahme soll 74 Wochen dauern. Diese Dauer macht mich fassungslos. Steht für die Bauarbeiten nur ein Bauarbeiter zur Verfügung?“, fragt er und bat um Erklärung.

Die schlechte Nachricht: Die Angaben der Stadt sind korrekt. Und eine weitere Verkürzung der Bauzeit nicht möglich, auch wenn es um gerade mal 400 Meter Strecke geht. „Neben dem Straßenausbau wird der unterirdische Bauraum neu sortiert und der Medienbestand in Gänze erneuert. Aufgrund des Umfangs der geplanten Arbeiten und der beengten Platzverhältnisse kann die Umsetzung nur unter Vollsperrung erfolgen“, teilt die Planungsbehörde der Stadt auf MAZ-Anfrage mit.

Tiefliegende Rohrleitungen machen den Bau kompliziert

Doch nicht nur der enge Straßenraum, der ein Grund für die Führung der Straße als Einbahnstraße und einen fehlenden Radweg ist, machen die Arbeiten kompliziert:

Die tiefer liegenden Leitungen können wegen des hohen Grundwasserspiegels nur mit Hilfe einer Grundwasserabsenkung durchgeführt werden. Zugleich muss die Versorgung mit Strom, Wasser und Telekommunikation sichergestellt werden, sodass die Leitungsarbeiten nur in kleinen Abschnitten mit Hilfe von „kurzfristigen Provisorien“ erfolgen könne. Daraus ergebe sich ein erhöhter Aufwand zur Erneuerung der Medien – und der kostet viel Zeit.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind mehrere Bodendenkmäler im Baubereich. „So ist davon auszugehen, dass auch archäologische Arbeiten zur Sicherung der Denkmalsubstanz erforderlich sein werden“, erklärt die Stadt. Für die Zufahrten für Anlieger und Rettungsverkehr sind zwei Bauabschnitte vorgesehen.

Keine weitere Beschleunigung der Bauzeit mehr möglich

Kann das Bautempo durch Doppelschichten oder Arbeiten in der Nacht und am Wochenende nicht noch erhöht werden? Leider nicht. „Die gesetzlich erlaubten Rahmenbedingungen zur Beschleunigung der Maßnahme sind bereits berücksichtigt worden. So wird die Ausführung werktags von Montag bis Samstag unter Ausnutzung des Tageslichts im Rahmen der technischen Möglichkeiten erfolgen“, teilt die Stadt mit.

Die Bauarbeiten finden gemeinsam mit der Energie & Wasser Potsdam (EWP) statt, die Stadt zahlt einen Anteil von rund 800.000 Euro für den Straßenausbau.

Umleitung über den Platz der Einheit zur Breiten Straße

Auto- und Radfahrer werden während der gesamten Bauzeit umgeleitet. Die Autos werden dabei über die Berliner Straße, Am Kanal, Yorckstraße, Dortustraße zur Breiten Straße und der Zeppelinstraße geleitet, wo sie dann auf die B2 in den Norden einbiegen können. Das bedeutet höchste Staugefahr. Die Stadt werden daher „in den nächsten Monaten Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Umleitungsstrecke“ vorbereiten.

So sollen die Grünphasen entlang der Strecke erhöht werden. Außerdem werden veränderte Spuraufteilungen an den Kreuzungen der Umleitung geprüft. Doch ist selbst den Planern klar: „Die aktuelle Verkehrsmenge der Behlertstraße kann über diese Umleitung trotz dieser Maßnahmen nicht vollständig abgewickelt werden.“ Das heißt: Stau ist unvermeidlich, besonders in der Breiten Straße. Es werde deshalb die Nutzung alternativer Verkehrsmittel empfohlen.

Neue Fahrbahn, mehr Platz für Radfahrer und neue Bäume

Wenn die Arbeiten im Frühjahr 2022 beendet sein werden, wird sich für die Potsdamer nicht viel verändert haben. Lang diskutierte alternative Wegeführungen für die Behlertstraße – etwa eine Verbreiterung und das Ende der Zeit als Einbahnstraße – sind vor langer Zeit abgelehnt worden.

Stattdessen bleibt fast alles beim Alten: „Es ist keine neue Verkehrsführung nach Bauende geplant“, heißt es. Weiterhin wird es zwei Fahrstreifen in Richtung Norden geben. Für Radfahrer soll es im Gegensatz zur heutigen Situation einen breiten Schutzstreifen geben. Auch die Gehwege werden „unter Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Belange“ erneuert und auf der Ostseite sollen 18 Bäume gepflanzt werden.

Von Peter Degener