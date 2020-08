Babelsberg

Knietief eingemauert in die Terrasse steht der gusseiserne Mast. Am oberen Ende reißen kleine Drachen das Maul auf. Ein echter „ Echsenmast“ steht in dem Babelsberger Garten in der Behringstraße. Die Erzählung in Annie Kammers Familie besagt, dass die Leuchte aus dem Umfeld des Potsdamer Stadtschlosses stammt, womöglich direkt vom Alten Markt. Die Terrasse und der Mast gehörten ihrem Großvater Hans Kernbach, der vor einigen Monaten mit 95 Jahren verstarb.

Jetzt versteigert die Enkelin das ungewöhnliche Erbstück für einen guten Zweck – zugunsten des Ambulanten Kinderhospizdienstes der Björn-Schulz-Stiftung. Annie Kammer ist Polizistin in Berlin und selbst Mutter zweier Kinder. Das Wohl von Kindern liegt ihr am Herzen.

„Die Vorstellung, sich von einem todkranken Kind verabschieden zu müssen, fällt mir schwer. Ich hoffe, dass man Kindern in einem Hospiz noch eine gute Zeit schenken kann“, begründet sie die Wahl des guten Zwecks. Die Auktion auf dem Onlineportal Ebay läuft noch bis Freitag, 4. September um 19 Uhr.

Annie Kammer versteigert eine historische aus dem Umfeld des Stadtschlosses für einen guten Zweck. Einen Ersatzlampenschirm gibt es dazu. Quelle: Peter Degener

Sie hat die Möbel des Großvaters nicht einfach weggeschmissen

Von ihrem Großvater Hans Kernbach verabschiedete sich die Enkelin sozusagen Stück für Stück, indem sie dessen Nachlass beräumte. „Es ist schwierig das Leben eines anderen einfach auszusortieren Ich hab das im Sinne meines Opas gemacht und jedes Möbelstück bei Ebay Kleinanzeigen eingestellt. So habe ich tolle Leute kennengelernt und jedes Teil hat einen neuen Besitzer gefunden. Ich war froh, dass nicht alles weggeschmissen wird, sondern es jemand zu schätzen und gebrauchen weiß.“

Hans Kernbach arbeitete einst in der Stadtverwaltung

Genau dies erhofft sie sich nun auch für die Laterne. „Mein Großvater hat dabei mitgeholfen, die Ruine des Stadtschlosses abzutragen“, erzählt sie. So gelangte Hans Kernbach vermutlich in den Besitz des Stückes. Er stammte ursprünglich aus Oberschlesien, wo er 1923 geboren worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschlug es ihn nach Brandenburg. Zuerst nach Malterhausen bei Jüterbog, zu Beginn der Sechziger kam er schließlich nach Babelsberg und fand Arbeit beim Rat der Stadt Potsdam – also in der Verwaltung. So könnte er auch zu den Abbruch- und Enttrümmerungsarbeiten beordert worden sein.

„Er hat eigentlich in der Finanzverwaltung gearbeitet, aber viele verschiedene Dinge in seinem Leben gemacht. Er war auch relativ bekannt, weil er als Sprecher von Tele-Lotto die Lottozahlen im DDR-Fernsehen angesagt hat“, sagt seine Enkelin. Das Haus ist nun leer. Die Laterne ist das letzte verbliebene Stück. „Es liegt mir am Herzen, gehört zu meiner Kindheit, denn ich war regelmäßig in diesem Garten“, sagt sie.

Schlösserstiftung unterstützt Versteigerung für den guten Zweck

Erst schrieb sie die Verwaltung des Landtags im rekonstruierten Stadtschloss an. Die verwies an die städtische Stadtbeleuchtung GmbH und die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten. „Die Stiftung hält die Laterne für eine Zutat der 1930er Jahre“, erzählt Kammer. Der Direktor der Schlösser und Sammlungen, Samuel Wittwer, hatte ihr persönlich geantwortet. „Es ist eine sehr schöne Idee, sie für einen guten Zweck zu veräußern“, schrieb er. Weil der Mast nicht eindeutig zugewiesen werden konnte, hatte die Stiftung kein eigenes Interesse.

Eigentlich sind die Echsen genauso grau wie der Mast. Hans Kernbach gab ihnen ein eigenes Aussehen. Quelle: Peter Degener

Auch eine Überarbeitung hat das Stück nötig, auch wenn die Elektrik weiter funktioniert. Die charakteristischen Echsenfiguren des Mastes hat Hans Kernbach silbern angestrichen und ihnen feuerrote Zungen verpasst. Die Farbe blättert bereits ab. Der originale „Kopf“ der Laterne über den Echsen fehlt leider – er würde mehr über den Ursprung der Laterne verraten.

War es eine „Eileuchte“ oder „Schinkelleuchte“?

War es eine „Eileuchte“ mit milchigem, eiförmigen Schirm, wie sie seit 1929 in der Potsdamer Altstadt Verwendung fand und auch heute beispielsweise in der Brandenburger Straße steht? Oder war es eine „Schinkelleuchte“, bei denen der gläserne Aufsatz über den Tieren sich sechseckig auffächert. Womöglich saß auf der Spitze sogar noch eine goldene preußische Königskrone. Diese Lampenform ist seit 2005 auch wieder am Alten Markt zu finden.

In Hans Kernbachs Garten bekam der Mast eine gänzlich neue Haube, die mittlerweile einige Witterungsspuren aufweist. Doch Annie Kammer hat einen sauberen Ersatz für denjenigen parat, der das Stück ersteigert.

Wer mehr mit Annie Kammer in Kontakt treten will, kann dies unter der E-Mail-Adresse historischelaterne@gmx.de. Hier finden Sie die Auktion auf Ebay.

