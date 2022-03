Potsdam

Mehr als 1,25 Millionen Menschen sind er nach Angaben der UN-Organisation für Migration inzwischen vor Putins Krieg aus der Ukraine geflüchtet. In Deutschland sind offiziell etwas mehr als 5000 eingetroffen, in Potsdam 70. Die tatsächliche Zahl liegt weitaus höher, sagt die Sozialarbeiterin Christiane Guse vom Potsdamer Beratungsfachdienst für Migrantinnen und Migranten des Diakonischen Werkes.

Hunderttausende Menschen fliehen aus der Ukraine. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Geflüchtete inzwischen Potsdam erreicht haben?

Christiane Guse: Das kann ich seriös nicht schätzen. Die Stadt hat 70 Geflüchtete aufgenommen – das sind die Menschen, die am Mittwoch mit Bussen angekommen sind. Zusätzlich sind aber viele Geflüchtete bei Freunden, Bekannten und Familienangehörigen untergekommen. Aus diesem Bereich erhalten wir viele Anrufe. Wir gehen davon aus, dass weit mehr Geflüchtete Potsdam erreicht haben, als offiziell bekannt ist.

Sie sprechen es an: Viele Geflüchtete haben privat Zuflucht gefunden: Wenn ich jemanden in meiner Wohnung, in meinem Haus aufnehmen möchte – was muss ich da beachten?

Das Wichtigste: Es gibt eigens von der Stadtverwaltung und vom Ministerium für Soziales freigeschaltete E-Mail-Adressen, über die sich jeder, der eine Unterkunft anbieten möchte, melden kann. Das wäre der erste Schritt. Für den Fall, dass schon jemand bei einem ist, drehen sich die Fragen vor allem darum: Wie geht es jetzt weiter? Wie ist das Verfahren? Muss man die Leute anmelden? – Da stehen wir selbst im Moment noch auf der Bremse, weil das alles noch nicht geklärt ist. Klar ist: Die Leute können bleiben – und sie können auch langfristig bleiben.

Das heißt?

Die EU hat entschieden, dass die Menschen, die eine ukrainische Staatsbürgerschaft oder einen Schutzstatus in der Ukraine haben, bei uns ein Aufenthaltsrecht bekommen, ohne dass sie dafür ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Es ist aber noch nicht klar, wo diese Aufenthaltserlaubnis beantragt werden muss. Ob das direkt über die Potsdamer Ausländerbehörde oder über die zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt läuft, ist noch nicht entschieden worden. Ich denke aber, dass sich in den nächsten Tagen viel klären wird. Insofern bitten wir alle um ein bisschen Geduld, damit nicht an der falschen Stelle Anträge gestellt werden und Unmut und Verzögerungen entstehen.

Wie geht es weiter, wenn die Geflüchteten die Aufenthaltserlaubnis haben?

Dann haben sie Anspruch auf Sozialleistungen, so sie denn bedürftig sind. Es wird auch Menschen geben, die noch genug Vermögen haben, um erst einmal allein über die Runden zu kommen. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann einen Antrag beim Sozialamt auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stellen – darüber erhält man auch eine Krankenversicherung. Die große Frage ist aber die Versorgung mit Wohnraum. Viele Geflüchtete wohnen jetzt auf dem Sofa von Freunden, Bekannten und Familie. Die Stadt Potsdam hat im Moment sehr damit zu tun, Plätze zu schaffen vor allem für Menschen, die hier ankommen und niemanden haben. Das ist die vorrangige Aufgabe.

Christiane Guse vom Beratungsfachdienst der Diakonie für Migrant*innen Potsdam Quelle: privat

Wer einen Gast bei sich zu Hause aufgenommen hat und sagt, für ein paar Wochen geht es, aber in Zukunft werden auch wir Wohnraum brauchen, kann sich an die Stadt wenden und diesen Bedarf anmelden. Die Stadt wird versuchen, das mit einzuplanen, aber es gibt keine Garantie, dass Potsdam es in der Zeit schaffen wird, so viel Wohnraum bereitzustellen. Wichtig ist, sich zu melden, so dass die Stadt weiß, wie hoch der Bedarf tatsächlich ist.

Wie viele Beratungen führen Sie derzeit durch?

Wir waren gerade in den Unterkünften bei den Menschen, die mit den Bussen angekommen sind, und haben mit fast allen gesprochen. Die Anfragen von Menschen aus der Ukraine kommen ansonsten hauptsächlich über Telefon und E-Mail, das sind etwa 30 pro Tag, aber es wird stetig mehr. Wir sind eine Beratungsstelle für alle Menschen mit Migrationshintergrund.

Für Geflüchtete und ihre Helfer Der Beratungsfachdienst für Migrant*innen des Diakonischen Werkes Steglitz und Teltow-Zehlendorf ist in Potsdam in der Rudolf-Breitscheid-Straße 64 zu finden und von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr telefonisch unter 0331/200 83 81 zu erreichen und per E-Mail an beratungsfachdienst@dwstz.de Hilfsangebote und Unterbringungsmöglichkeiten werden per Mail an Ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de und unterkunftsangebote.ukraine@msgiv.brandenburg.de koordiniert. nf

Die Beratungsanfragen aus der Ukraine kommen also im Moment oben drauf, so dass wir sieben Mitarbeiterinnen ziemlich am Limit sind. Natürlich ist das jetzt eine Situation, die diesen besonderen Einsatz erfordert und in der wir alle bereit sind, das zu leisten. Aber auf Dauer – und es ist ja leider zu befürchten, dass sich die Situation verstetigen wird – ist es notwendig, dass wir mehr Personalstellen bekommen.

Welche Hilfen können Sie vermitteln?

Bei uns gibt es Beratung und Aufklärung zur rechtlichen Situation und eine Vermittlung an die richtigen Stellen – das ist unsere Kernaufgabe.

Was sind die am häufigsten gestellten Fragen?

Es erreichen uns viele Fragen zum Thema Krankenversicherung und Sozialleistungen. Die Menschen, die Potsdam untergebracht hat, werden vom Klinikum „Ernst von Bergmann“ kostenfrei versorgt. Menschen, die privat untergekommen sind, müssen einen Antrag beim Sozialamt stellen.

Welche Regeln gelten für ukrainische Geflüchtete?

Menschen mit ukrainischem Pass dürfen sich aussuchen, in welchem Land der Europäischen Union sie sein möchten – bei anderen Geflüchteten ist ja das Land des ersten Zutritts zuständig. Für Menschen mit ukrainischem Pass ist auch der Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos. Wenn ich also Familie habe, die anderswo in Deutschland oder in Europa lebt, stellt die Bahn kostenfreie Tickets für den Fernverkehr aus. Für den VBB-Nahverkehr können die Menschen ohne Ticket nur mit Vorlage des Passes fahren.

Sind aus der Ukraine Geflüchtete mit anderer Nationalität in Potsdam genauso willkommen?

In den Bussen, die in Potsdam angekommen sind, waren sehr viele Menschen, die keinen ukrainischen Pass haben: Studierende aus anderen, meist afrikanischen Ländern, Menschen mit Flüchtlingspass in der Ukraine, Menschen mit Daueraufenthaltserlaubnis, Staatenlose aus Palästina, die in der Ukraine als Ärzte tätig waren. Sie alle sind zwar erst einmal aufgenommen, aber ihr weiterer Status ist überhaupt nicht klar. Was für uns besonders bewegend war: Auch einige Familien sind dabei, die erst im August 2021 aus Afghanistan vor den Taliban in die Ukraine geflüchtet sind und jetzt erneut flüchten mussten.

Lässt sich die derzeitige Situation mit 2015 vergleichen?

Vieles lässt an 2015 erinnern. Zum Beispiel die Busse, die ankommen und bei denen man nicht genau weiß wann, wie, mit wem. Oder die große Solidarität der Bevölkerung, Geflüchtete aufzunehmen. Aber auch die Unklarheit, in welcher Größenordnung hier Menschen ankommen werden. Was die Situation ein bisschen anders macht, ist die emotionale Ebene, weil dieses Kriegsgeschehen einfach viel näher dran ist. Viele Menschen sind persönlich betroffen, weil es auch hier Ängste gibt: Kommt der Krieg auch nach Deutschland? Was passiert, wenn in der Ukraine ein Atomkraftwerk getroffen wird? – Ich glaube, das lässt die Hilfsbereitschaft noch einmal größer werden.

Wie sieht es mit kommunalen Aufnahmeangeboten aus – wie ist Potsdam da aufgestellt?

Ich habe den Eindruck, dass die Stadt sehr engagiert und gewillt ist, möglichst viel für die Menschen, die hier ankommen, bereitzustellen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch immer wieder das Signal von Kapazitätsgrenzen.

Was wünschen Sie sich von der Stadt Potsdam – und was von den Potsdamerinnen und Potsdamern?

Ich würde mir wünschen, dass freie Träger wie wir einbezogen werden, wenn es darum geht, eine soziale Infrastruktur für die Betreuung und Beratung zu schaffen. Und natürlich würde ich mir die Freigabe von finanziellen Ressourcen für die Aufstockung der Migrationssozialarbeit wünschen, denn das wird in nächster Zeit auf jeden Fall gebraucht werden. Von den Potsdamern wünsche ich mir, dass die Solidarität, die gerade da ist, lange anhält. 2015/2016 war die Solidarität anfangs sehr groß, wurde in den Jahren darauf aber auch sehr viel weniger – und ich denke, dass man hier einen langen Atem brauchen wird, weil sich die Situation nicht so schnell erledigen wird. Und: Die Solidarität würde ich mir auch für alle anderen Geflüchteten wünschen, von denen wir in Potsdam auch sehr viele haben.

Was geben Sie Potsdamern mit auf den Weg, die derzeit helfen wollen?

Die Hilfe kommt bei den Betroffenen am besten an, wenn sie organisiert erfolgt. Wenn man unterstützen will, wendet man sich also am besten an die Koordinierungsstelle der Stadt. Wer ehrenamtliche Arbeit anbieten will, meldet sich bei bestehenden Initiativen und Wohlfahrtsverbänden. Und wer finanziell unterstützen will – nur zu! Spenden sind natürlich auch immer willkommen.

Von Nadine Fabian