Potsdam

Eine Woche nachdem das kommunale Klinikum „Ernst von Bergmann“ angekündigt hat, das OP-Programm einzustreichen, um mehr Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten vorzuhalten, ist die Lage an Potsdams größtem Krankenhaus stabil. Während die Berliner Charité alle planbaren Eingriffe bis auf Weiteres abgesagt hat, verschiebt das Bergmann-Klinikum derzeit etwa jede fünfte planbare OP. Das teilt das Klinikum auf Anfrage mit.

Demnach hat das Klinikum seine Covid-Betten in den vergangenen Tagen nicht noch einmal aufstocken müssen. Es bietet aktuell 21 Covid-Normalversorgungs- und zehn Covid-Intensiv-Betten an, davon sind 21 belegt – 15 auf der Normal- und sechs auf der Intensivstation.

Man stelle sich proaktiv auf die steigenden Fallzahlen ein, heißt es aus dem Klinikum. Ziel sei es, mit einer vorausschauenden Planung und maßvollen Anpassung der Versorgungs- und auch OP-Kapazitäten möglichst alle Patientinnen und Patienten, die Hilfe benötigen, bedarfsgerecht zu behandeln.

Vor allem Ungeimpfte auf der Intensivstation

„Wir sehen eindeutig, dass vor allem die ungeimpften Patienten mit schweren Verläufen auf der Intensivstation aufgenommen werden müssen“, sagt Michael Oppert, Chefarzt der Intensiv- und Covid-Intensivstation. Diese Verteilung zeige deutlich, dass die Impfung vor schweren Infektionen schützt. „Allerdings sehen wir zunehmend auch ältere Patienten, deren Immunisierung länger als sechs Monate her ist mit teilweise schweren Verläufen nach Impfdurchbrüchen“, räumt Oppert ein. „Somit ist den älteren Mitbürgern sechs Monate nach der Zweitimpfung dringend eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen.“

Bestellsystem für Impfstoff soll flexibler werden

Laut der Coronavirus-Impfverordnung und der Zulassung sind Auffrischimpfungen grundsätzlich für alle Personen möglich, deren Grundimmunisierung bereits sechs Monate oder länger zurückliegt – das gilt laut der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) auch für Personen unter 70 Jahren. „Impfstoff ist grundsätzlich ausreichend vorhanden“, sagt KV-Sprecher Christian Wehry. „Problematisch ist das aktuell noch bundesweit gültige Bestellprozedere.“ Die Praxen müssen bis dienstags, 12 Uhr, ihre Bestellung bei den Apotheken abgeben – der Impfstoff wird dann allerdings erst zwei Wochen später geliefert. Dieses System soll ab 16. November wieder auf einen wöchentlichen Rhythmus umgestellt werden, also flexibler werden.

St. Josefs-Krankenhaus hält OP-Plan noch aufrecht

Das St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer hatte vergangene Woche angekündigt, möglichst lange darauf zu verzichten, planbare Eingriffe zu verschieben. Das gilt an dem katholischen Haus noch immer. „Die gegenwärtige Pandemie-Lage ist höchstdynamisch“, sagt St. Josefs-Sprecher Benjamin Stengl. „Auch wir werden die Kapazitäten planbarer OPs zwangsweise anpassen – also reduzieren müssen.“ Einen Termin dafür gebe es aber nicht.

Im Vergleich zum Vorjahr habe das St. Josefs ein deutlich erhöhtes Aufkommen an Covid-unabhängigen stationären Aufnahmen – also an Fällen der Regelversorgung. „Die steht jetzt auf dem Spiel“, so Stengl. „Um einer Überlastung des Gesundheitssystems vorzubeugen, begrüßen wir den Schritt der Landesregierung, beim Bund finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser einzufordern.“ Nur so habe man eine Chance, die stark steigende Anzahl von Covid-19-Patientinnen und Patienten zu behandeln und trotzdem wirtschaftlich überleben zu können.

Am St. Josefs-Krankenhaus werden derzeit neun Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion behandelt, eine Person davon auf der Intensivstation. Das durchschnittliche Alter liegt bei 74 Jahren. Sieben der Patienten sind geimpft, zwei ungeimpft.

Von Nadine Fabian