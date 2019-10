Potsdam

Der Betrugsversuch war der 81 Jahre alten Potsdamerin eindeutig zu plump. Sie erhielt am Dienstagmittag einen Anruf, der Mann am anderen Ende stellte sich als ihr Schwager vor. Er erzählte ihr, dass er gerade in Berlin im Amtsgericht sei und dort bei einer Versteigerung mitmachen möchte, für die er 15.000 Euro benötige. Dann wollte er wissen, ob sie ihm das Geld besorgen könnte, ob sie es zuhause habe oder erst zu Bank gehen müsse.

Angerufene wurde stutzig und legte auf

Das machte die 81-Jährige stutzig, sie legte auf und rief ihren tatsächlichen Schwager an – der gerade nicht etwa im Amtsgericht in Berlin, sondern in Süddeutschland war. Die Potsdamern rief die Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Nach diesem Fall rät die Polizei erneut: „Lassen Sie sich niemals auf solche oder ähnliche telefonische Auskunftsbegehren, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer, ein.“ Die Polizei würde Bürger niemals am Telefon auffordern, ihre finanzielle Situation zu schildern oder Geldverstecke zu verraten.

Von MAZonline