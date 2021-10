Potsdam

Nach einer vermutlich durchzechten Nacht hat ein junger Mann am Sonntagmorgen in der Potsdamer Innenstadt sich und andere gefährdet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der 21-Jährige am Sonntagmorgen zwischen der Straße Am Kanal und der Charlottenstraße mehrmals auf die Fahrbahn getreten und habe versucht, Fahrzeuge anzuhalten. Als sich die Polizei um kurz vor 6 Uhr der Sache annahm, trat der Mann erneut auf die Straße – genau in dem Moment als sich ein Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht näherte. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Fahrer des Rettungswagens einen Zusammenstoß verhindern. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Eine Nacht auf dem Polizeirevier

Dann setzten die Polizisten dem Treiben ein Ende: „Weitere Fahrzeuge konnte der Störer nicht mehr anhalten, da er mit seinen gepusteten 1,90 Promille in einer Gewahrsamszelle ausnüchtern musste“, heißt es im Polizeibericht.

Und sein Tun hat noch ein Nachspiel, denn die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Verkehrsgefährdung.

Von MAZonline