Innenstadt

Am späten Montagabend um 22 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der offenbar volltrunken den Straßenverkehr behinderte, in dem er sich immer wieder auf die Straße setzte. Die Beamten trafen den Mann an, der bei einem Vortest 2,10 Promille pustete und komplett uneinsichtig auf das Ansprechen durch die Beamten reagierte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen sollte. Das tat er jedoch nicht und beschädigte hier noch eine Matratze in seiner Zelle. Die entsprechenden Anzeigen wegen Verkehrsgefährdung und Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Von MAZonline