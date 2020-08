Pirschheide

Da ließ sich keiner zweimal bitten: Bier für den Papa, Fruchtsaft für die Mama, Schwimmnudel oder Seifenblasen für die Kinder. So zogen Marketingexperten des Landes und der Stadt jetzt über den Campingplatz Gaisberg/Sanssouci und warben für Brandenburg als Reiseland – und für das neue Einheits-Bier aus Potsdam.

„Mit Abstand am besten!“

Landes-Marketingchef Thomas Braune wurde nicht müde, seinen vieldeutigen Corona-Slogan „ Brandenburg – mit Abstand am besten“, aufzusagen, und dann zu erklären, warum es in Potsdam wegen Corona statt einer riesigen Einheits-Party am 3. Oktober eine 30-tägige dezentrale „Einheits-Expo“ geben wird. Die diesjährige Campingplatz-Tour hat schon vier Stationen hinter sich – Storkow ( Oberspree), Zeischa (Elbe-Elster), Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark) und am Dreetzsee ( Uckermark). Potsdam war der Abschluss.

Braumeister Jörg Kirchhoff vom Forsthaus Templin karrte das Jubiläumsbier und diverse Werbeartikel des Landes Brandenburg über den Campingplatz. Quelle: Rainer Schüler

Das Einheits-Bier, das zu der Gelegenheit gratis und erstmals überhaupt verteilt wurde, kommt aus der Braumanufaktur Forsthaus Templin, wo es erst am Vortage abgefüllt worden war. Die MAZ durfte es sofort testen und kommt um Lob nicht drumherum: Die „Potsdamer Stange 30“ schmeckt tatsächlich anders als die Potsdamer Stange sonst, würziger, etwas rauchig, denn der Hopfen aus der Pachtanlage am Lustgarten ist vergangenes Jahr nicht getrocknet, sondern eingefroren worden, berichtet Braumeister Jörg Kirchhoff.

Erster Biersud für 8000 Flaschen

4000 Liter sind in einem ersten Sud angesetzt worden, gemacht mit 60 Kilo Potsdamer Hopfen. Dass er eingefroren wurde, erhält faktisch alle Inhaltsstoffe; das Bier schmeckt kräftiger. „Wenn Ihr die Flasche überlebt, wissen wir, dass wir das auch verkaufen können“, witzelte René Lehmann, der „Märkische Wanderer“ vom Verband Pro Agro, der bei der Werbe- und Promotiontour in historischer Teltower Tracht unermüdlich Anekdoten aus der Vergangenheit erzählte.

Neue Hopfenernte am 5. September

Am 5. September wird nun erneut Hopfen geerntet im Lustgarten. „Wir haben 90 neue Pflanzen gesetzt und jeweils zwei Drähte pro Pflanze gespannt, damit sie sich besser entwickelt“, sagte Kirchhoff der MAZ. Man rechne dieses Jahr mit 120 Kilo und werde den Hopfen dann sogar erntefrisch verarbeiten. Grün-Hopfung nennt der Brauer das extrem seltene Verfahren, dass dann 8000 Liter Einheits-Bier ergeben soll.

Die Brauer vom Forsthaus Templin und Campingplatzbetreiber Dieter Lübberding sind Nachbarn über den See hinweg. Lübberding vertreibt nur heimisches Bier auf dem Platz; der „Alte Fritz“ wird für ihn exklusiv im Forsthaus gemacht. An manchem Wohnwagen sieht man also Forsthaus-Flaschen stehen, nur noch nicht das Einheits-Bier.

Corona-Verluste sind unaufholbar

Der Platz ist wieder voll geworden in der Ferienzeit; es gibt kaum noch Stellflächen. Aber die Corona-Verluste des Frühjahrs sind nicht wieder wett zu machen. „Die fehlenden 20 Prozent aus neun Wochen Schließzeit bekommen wir nicht wieder rein“, sagt Lübberding. Normalerweise hätte er Ende März eröffnet; es wurde der 25. Mai. „Es gibt keine Gruppenreisen mehr und keine Ausländer, nur noch Einheimische“, sagt er.

Die allerdings sind gut gemischt, zeigte sich bei der Werbetour durch die Camper-Reihen. Christina Fritsche etwa kam mit Mann und drei Töchtern aus Freiberg in Sachsen.

Uta Pfahl aus Erfurt (2.v.l.) ist mit Frieder Münder und dessen Tochter Amelie aus Dresden auf den Campingplatz am Templiner See gekommen. Bei ihnen wird der „Märkische Wanderer“ René Lehmann seine erste Geschichte los. Quelle: Rainer Schüler

Sie sind am Samstag angekommen und bleiben 14 Tage. Iris Heinze ist auch seit Samstag da und lebt sonst in Schwerin. Michael Menz ist mit seiner Frau und zwei Kindern aus München gekommen und bleiben drei Tage: „Wir haben Freunde in Potsdam und Berlin.“ Danach geht es weiter an die Ostsee.

„Ihr seid die ersten freundlichen Menschen heute Morgen“, freut sich Uta Pfahl aus Erfurt, die mit Frieder Münder und dessen Tochter Amelie aus Dresden in Potsdam campt und hocherfreut das Bier, den Saft und die Schwimmnudel entgegen nimmt.

Cordula und Rüdiger Hartmann haben Platzbetreiber Dieter Lübberding letztes Jahr auf der Messe Touristik-Messe CMT (Camping, Motor, Touristik) kennengelernt und eine Ostalgie-Rundreise durch den deutschen Osten gemacht; dieses Jahr nun sind sie mit ihren Töchtern Ronja und Fiona ein paar Tage auf Lübberdings Platz gezogen.

Rüdiger Hartmann (mit Tochter Ronja neben sich und Tochter Fiona am Wohnwagen) hatte Platzbetreiber Dieter Lübberding vergangenes Jahr bei der Turistikmesse Stuttgart kennengelernt. Quelle: Rainer Schüler

„Zwei Tage war der Durchschnittsaufenthalt vor Corona“, erklärt Lübbering: „Jetzt sind es drei.“ Es gebe auffallend mehr Leute, die zwei oder drei Wochen bleiben. Mancher bleibe sogar vier: „Das sind dann Gäste, die sich in die Region verliebt haben“, sagt der Platzinhaber: „Man kann ja alles machen von hier: Radfahren, Boot fahren, surfen, wandern, Stadtbesuche.“

Von Rainer Schüler