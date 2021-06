Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 11 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

So modern wird so nah am Welterbe selten gebaut – doch wenn die Hüterin der Potsdamer Schlösser selbst Bauherrin ist, werden die Anforderungen an die Parks von Beginn an mitbedacht. Ein ganzes Ensemble für die Wissenschaft und die Kunst ist hier vor einigen Jahren entstanden – mit klassischen Materialien und moderner Technik.

Dem dringend notwendigen Projekt fiel allerdings ein Ort zum Opfer, den kunstsinnige Potsdamer sehr schätzten. Der Saal, an dessen Stelle heute der helle Backstein berankt wird, stand allerdings auch schon lange leer. Nur zur Straße hin erinnert ein Schriftzug noch an den einstigen Nutzer des weitläufigen Grundstücks inmitten der Stadt. Leider sind auch die gesuchten Neubauten von der Straße aus kaum sichtbar. Die hier gezeigte Perspektive kann man nur einnehmen, wenn man sich hineintraut und den Blick zurück wendet.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend , 20. Juni, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener