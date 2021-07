Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 15 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Die alte Kamera mit den charakteristischen Rollen und der ausgefalteten Sonnenblende gibt der nüchternen Fassade etwas Besonderes. Ringsum blüht es zudem, sodass der kleine würfelförmige Bau alles andere als langweilig ist. Es wäre auch zu schade drum, immerhin wurde das Haus vor wenigen Jahren quasi mitten auf der Hauptstraße errichtet.

So fühlt es sich zum Glück nicht an. Entspannt ist dieser Ort, der eigens so geschaffen wurde, damit wirklich jeder dort einen Platz findet. Die Kamera auf der Fassade hat damit eigentlich nichts zu tun – sie steht allerdings für das Umfeld und einige große Namen aus der Filmstadt Potsdam.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 18. Juli, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener