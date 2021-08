Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 18 Quelle: Peter Degenm

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Dieses Gebilde steht sehr zentral in Potsdam, aber haben Sie schon einmal so hineingeschaut? Sechzehn miteinander verbundene Arme aus Metall, geschützt und teils umgeben von einer geschwungenen Mauer. Wenn man auch oft achtlos daran vorübergeht, so wird der Ort mindestens einmal im Jahr zum Treffpunkt für viele Menschen, um einmal den Blick zurück zu wenden und sich zu erinnern. Dabei hilft das metallische, moderne Objekt eines Potsdamer Künstlers.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 8. August, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener