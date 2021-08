Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 20 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Oh oh! Das sieht nicht gut aus! Das arme Geschöpf klammert sich an das Fenster. Die Kollegen purzeln gerade die Fassade hinab. Ihr Schicksal ist entschieden. Dieses Bild ruft je nach Betrachter höchst unterschiedliche Reaktionen hervor – vor allem angesichts der Tatsache, dass es an einer Hauptstraße in eher edler Umgebung steht. Und wenn man dann noch weiß, dass sich das Haus im Eigentum der Stadt befindet!

Aber andererseits ist daran auch gut abzulesen, dass diese Stadt auch einmal mühevoll gelernt hatte, sehr unterschiedliche Lebensentwürfen zu tolerieren. Bis dahin war es ein steiniger Weg mit zahlreichen Polizeieinsätzen. Ein ganz bestimmer Einsatz vor ziemlich genau 20 Jahren lief dermaßen aus dem Ruder, dass der gesuchte Ort auch als eine Art Entschädigung verstanden werden kann.

Von Peter Degener