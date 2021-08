Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Ein zerbeultes Fahrrad – das könnte doch überall stehen. Dieses hat allerdings einen sehr prominenten Platz. Mindestens seit dem Ende der Sommerferien fahren täglich tausende Potsdamer Radfahrer daran vorbei. Es ist fast schon erstaunlich, dass im Fahrradkorb gerade mal ein Papp-Kaffeebecher liegt, so verführerisch ragen Korb und das zerdrehte Rad in den Fahrradweg hinein.

Was war wohl vorgefallen? Reiner Vandalismus an einem abgestellten Fahrrad? Oder erklärt ein Unfall wie das Vorderrad seine Form verlor? Es steht zumindest ordentlich gesichert angelehnt an ein Straßenschild. Wo wartet dieser arme Drahtesel auf seinen Besitzer?

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 29. August, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener