Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 22 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Die Blütenpracht in Pink und Rosa konkurriert mit der blau gekachelten Hauswand. Beides macht was her. Leider konnte der Hibiskus es nur in der kurzen Blütezeit mit dem recht trostlosen Anblick des Vorplatzes ringsherum aufnehmen. Der besteht vollständig aus versiegelten Betonfläche.

Das Gebäude zeigt zur belebten Straße sogar Laderampen für Lastwagen. So zentral im Stadtbild ist das äußerst selten, machte hier aber früher großen Sinn. Mittlerweile gibt es andere Pläne für den Ort. Irgendwann soll er sich beleben und Menschen zu Arbeiten und Austausch anziehen. Die Zielgruppe hat für den Vorplatz sicherlich kreative Ideen.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 5. September, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener