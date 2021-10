Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 26 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Wohin führt dieser kurze Tunnel? Und was befindet sich darüber? Beides sind Orte, die jeder Potsdamer kennt. Den Weg durch die Unterführung werden dagegen die wenigsten nehmen.

In die eine Richtung führt er zu fast allem, was der Mensch im täglichen Leben braucht, in die andere zu einem bislang noch abgeschiedenen Flecken von Potsdam. Doch die Stadtentwicklung macht nicht halt. Bald sollen hier sehr viel mehr Menschen wohnen.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 3. Oktober, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener