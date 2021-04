Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 3 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Der Schatten fällt in eine Wölbung, man kann Linien und auch Ziffern erahnen, doch das Moos und die Witterung haben dem alten Stein zugesetzt. Auf den ersten Blick ist dieses fast 200 Jahre alte Objekt ganz unscheinbar. Doch von allen Seiten betrachtet ist es in seiner Komplexität vermutlich einzigartig in Potsdam und sehr selten in Deutschland.

Es handelt sich nicht um ein Kunstwerk, sondern um ein wissenschaftliches Instrument und ein Fachmann würde sich über die vielen Varianten von Gnomon und Skaphe freuen, die hier kunstvoll ineinander verschachtelt sind,

Wie bei so vielen Dingen in Potsdam, handelt es sich um eine Hommage oder Kopie, die im Auftrag des preußischen Königshauses entstand und einen ganz besonderen Platz im Welterbe einnimmt. Anders als bei den hiesigen Schlössern, Villen oder Skulpturen befindet sich das deutlich ältere Vorbild allerdings nicht in Frankreich, Italien oder Russland, sondern in Schwedt an der Oder.

Ein Tipp: Suchen sie dieses Instrument unbedingt bei schönem Wetter auf, damit sich sein Geheimnis und seine Besonderheiten besser erkennen lassen.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum Sonntag, 25. April eine E-Mail mit dem Betreff "Bilderrätsel" an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im neuen Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst.

Von Peter Degener