Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 34 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

„Glaube, Hoffnung, Liebe“ steht auf dem Stein, den das sogenannte Hohelied der Liebe aus der Bibel schmückt. „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen“ heißt der ganze Satz. Wer wohl die Liebe auch farblich so hervorgehoben hat? War es beim Baumeister und seinem Bauherren bereits so vorgesehen? Oder ist es eine spätere Zutat, von denen es auf der Fassade schon sehr viele gibt. Nicht in Gold gefasst, sondern gekritzelt und geritzt.

Verliebte Paare haben sich hier ebenso verewigt, wie gelangweilte Soldaten. Die haben vielleicht mit sehnsüchtigem Gefühl den wundervollen Ausblick genossen, der zu dieser Zeit allerdings schwer eingeschränkt gewesen ist.

Von Peter Degener