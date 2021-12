Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 35 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Sie findt einen Dolch. Sie ersticht sich. Die Regieanweisungen stammen aus einem der berühmtesten Stücke der Literaturgeschichte. „Juliette“ – das ist der englische Originalname aus Shakespeares „Romeo und Julia“. Es ist die letzte Szene, der Tod der beiden Verliebten.

An einem Ort der Bildung finden sich die berühmten Verse auch in Potsdam. „Hat mein Herz je geliebt?“ steht dort. „O, ich bin ein Dummkopf des Glücks!“ ebenso. „Es war die Nachtigall und nicht die Lerche“....und so weiter bis das Julia ihr eigenes Fleisch zur Scheide des Dolches macht. „Hier roste und lass mich sterben!“ Wo wird so dramatisch die Lust auf Bühne und Literatur geweckt?

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 5. Dezember, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener