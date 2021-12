Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 36 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Reich verziert mit dekorativem Stuck ist dieses Haus. Dicke Putti schütten Krüge aus und blasen ins Horn. Über den Fenstern schnörkeln sich Neo-Rokoko-Elemente. Am Sockel finden sich mit Zirkel, Hammer und Ährenkranz....nein, Zirkel, Hammer und Winkel die Symbole der Freimaurer. Und der Erker über dem Haupteingang wird von zwei Gebälkträgern gehalten. So weit, so typisch und beinahe verwechselbar.

Nur ein Detail des Hauses, das in einer etwas unübersichtlichen Kurve steht, lenkt den Blick schnell weg von der Fahrbahn auf seine Fassade. Ein dunkles Reptil sticht aus der hellen Hauswand heraus. Es ist eine Echse, die sich um die Säule zu der armen Gestalt hinauf schlängelt, die nicht vom Fleck kann, weil sie das Gewicht des Hauses auf ihren Schultern trägt.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 12. Dezember, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst.

Von Peter Degener