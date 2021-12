Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 38 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Weiße Wand, blauer Himmel – und dennoch ein Schwarzbau. Diesen Ort vor den Toren Potsdams kennen die Freunde historischer Architektur in der Stadt. Doch zwei Dinge wissen wohl die wenigsten: Wer war hier wohl der Baumeister? Denn die großen Namen der preußischen Architekturgeschichte fallen in diesem Falle aus.

Und was für viele noch überraschender sein dürfte: Ist das tatsächlich ein nicht genehmigtes Bauwerk? Das kann doch nicht einfach an den Behörden vorbei errichtet worden sein, immerhin fällt es schon aus kilometerweiter Entfernung so schön in den Blick. Normalerweise jedenfalls. Denn gerade ist alles anders. Bald wird der Ort wieder weiß erstrahlen – und für die aktuellen Arbeiten liegt auch eine Baugenehmigung vor.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 26. Dezember, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie ausnahmsweise erst am übernächsten Montagmorgen (3. Januar) ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst.

Von Peter Degener