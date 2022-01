Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 39 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Mars, Jupiter, Uranus – Planeten sind nach Göttern benannt. Oder nach Potsdamer Stadtteilen. Um die Verhältnisse zu wahren, darf es dann natürlich nur ein sogenannter Kleinplanet sein. Der Potsdamer Hobby-Astronom Bernd Thinius hat tatsächlich gleich zwei astronomische Entdeckungen gemacht – mit einem Teleskop auf dem Dach seines Einfamilienhauses. Er hatte damit auch das Recht, den neuen Himmelskörpern einen Namen zu geben.

Erst ehrte er das Dorf, in dem er sein ungewöhnliches Haus errichtet hat. Mit seiner zweiten Entdeckung, die hunderte Millionen Kilometer entfernt durchs All saust, würdigte er einen Potsdamer Astrophysiker, der ihm bei seiner Amateurforschung zur Seite steht. Gesucht ist der Name des Stadtteils und Kleinplaneten.

Von Peter Degener