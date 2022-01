Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 41 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Zwei Kameras, zwei Farben an der Fassade und fast zweihundert Jahre Militärgeschichte. Potsdam ist voller einstiger Liegenschaften des Militärs – aber kaum ein Haus in der Stadt ist schon seit so langer Zeit und sogar heute noch eine militärische Adresse.

Beim Bau des gesuchten Ortes galten ganz neue inhaltliche Maßstäbe, die zu vielen weiteren Bauten dieser Art in der ganzen Stadt führten.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 16. Januar, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst.

Von Peter Degener