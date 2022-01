Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 43 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Dieser Ort ist schön, aber nutzlos. Nun, das gilt ja für einige Dinge in der Stadt Potsdam. Deren Regenten haben das preußische Motto „Mehr sein als scheinen“, das zu Bescheidenheit, Zurückhaltung und stattdessen innerer Größe mahnt, in Fragen der Architektur gerne ins Gegenteil verkehrt. Mit wenigen Mitteln haben die Baumeister hier oftmals für repräsentative Opulenz gesorgt.

Dieser steinerne Bogen steht in dieser Tradition. Wer ein Bild von diesem Bauwerk ohne einen Menschen darauf sehen würde, wäre vielleicht an die großen Leistungen der Römer erinnert. In natura bleibt zumindest ein pittoresker Anblick.

Von Peter Degener