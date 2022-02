Potsdam

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 45 Quelle: Peter Degener

Wenn der Laden geschlossen ist, fällt die niedliche Gardine besonders ins Auge. Dann ist der Vorhang darunter zugezogen und die Auslage mit Backwaren lenkt nicht von ihr ab.

Die Bäckerei Braune in der Friedrich-Ebert-Straße ist einer der ältesten Betriebe der Stadt – und auch in fünfter Generation noch immer in Familienbesitz. 1853 kaufte der frischgebackene Bäckermeister Gustav Braune eine heruntergekommen Bäckerei an dieser Stelle.

Die Bäckerei Braune in der Friedrich-Ebert-Straße 101. Quelle: Peter Degener

Zunächst hatte er großes Pech. Das barocke Fachwerkhaus von 1733 brannte 1854 teilweise ab – und wurde in vereinfachter Form im gleichen Stil wiedererrichtet. Eine architektonische Besonderheit ist die Fassade des Sockels von 1931: Damals wurde der Hauseingang aus der Mitte an die Seite verlegt, um den heutigen großen Laden zu schaffen.

Die alte Putzfassade wurde durch Naturstein ersetzt – und der Schriftzug „W. Braune“ für den Meister Wilhelm Braune in Leuchtbuchstaben angebracht. Solche strahlenden Reklamen werden mittlerweile gar nicht mehr genehmigt und sind deshalb heute eine Seltenheit in Potsdam – in diesem Fall ist sie sogar denkmalgeschützt.

