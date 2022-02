Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 46 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

1401 Kilometer bis nach Bern in der Schweiz sollen es sein – das ist doch eine Lüge! Das Navigationsgerät zeigt nur 933 Kilometer über die A9, A6 und A5 an – die Luftlinie ist mit gut 725 Kilometer gerade halb so lang, wie die auf dem Wegweiser angegebene Strecke.

Steht dieses Schild also überhaupt in Potsdam?

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend, 20. Februar, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie ab Montagmorgen ab 5.30 Uhr unter diesem Link. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst.

Von Peter Degener