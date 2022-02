Potsdam

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln. Gleich unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 46 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Von Potsdam nach Bern in der Schweiz sollen es 1400 Kilometer sein? Ja, es kommt nämlich auf den Weg und die Art der Reise an. Wir schreiben das Jahr 1685. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm arbeitet seit Jahrzehnten daran Siedler in sein vom Dreißigjährigen Krieg noch immer entvölkertes Preußen zu locken. Im Westen seiner Residenz Potsdam gibt es eine kleine Insel im Golmer Luch, die man urbar machen könnte, die aber noch von vielen feuchten Wiesen umgeben ist – ein nasser Werder, das daher Nattwerder genannt wird.

In der Schweiz herrschen zu dieser Zeit gerade für die Landbevölkerung schlechte Lebensbedingungen. Viele Kleinbauern sind bereit auszuwandern. Friedrich Wilhelm fragt 1683 beim Rat der Stadt Bern an, ob nicht in Viehzucht und Landwirtschaft erfahrene Familien nach Brandenburg übersiedeln wollen. 14 Bauernfamilien aus dem Schweizer Bern – mit Gesinde insgesamt 101 Personen – machen sich im Frühling 1685 auf Kosten des Herrschers auf den Weg. Es sind die ersten von mehreren tausend Schweizer Auswanderern, die zumeist in Ostpreußen angesiedelt werden.

Der Wegweiser nach Bern steht neben der Kirche Nattwerder. Quelle: Peter Degener

Doch was hat es nun mit den zusätzlichen Kilometern auf sich? Ganz einfach: Die ersten Siedler kamen natürlich nicht auf dem Landweg nach Nattwerder. Der Große Kurfürst zahlte ihnen eine bequeme Passage auf dem Wasserweg. Von Bern über die Aare, den Rhein und hinter dessen Mündung in die niederländische Zuidersee (das heutige IJsselmeer) und die Nordseeging es über die Elbe stromaufwärts bis zur Havel und die Wublitz auf das nasse Eiland, das Nattwerder heißt. So werden aus 725 Kilometer Luftlinie schnell 1400 Kilometer Reiseweg.

Ein Kind, das auf der sieben Wochen dauernden Fahrt geboren wurde, soll nach dem preußischen Herrscher Friedrich Wilhelm genannt worden sein. Der hölzerne Wegweiser, der an die Reise erinnert, steht direkt neben der Kirche von Nattwerder, die der Große Kurfürst den Schweizer Kolonisten und Glaubensbrüdern zur Verfügung gestellt hat. Sie wurde 1690 kurz nach dem Tod des Herrschers geweiht.

Von Peter Degener