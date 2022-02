Potsdam

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln. Gleich unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 47 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Diese Villa war das erste große herrschaftliche Haus am Ufer des Lehnitzsees in Neu Fahrland. Bis heute wird es auch „Haus Lehnitzsee“ genannt. Offiziell ist es die „Villa von Diringshofen“, die der preußische Militär Max von Diringshofen 1912 errichten ließ. Nachdem er sich das opulente Anwesen nicht mehr leisten konnte, verkaufte er es 1927 an den preußischen Prinzen Sigismund, sodass das Anwesen auch als „Villa Sigismund“ bekannt wurde.

Der junge Prinz lebte dort allerdings nur kurz, wenn überhaupt – er starb im Sommer 1927 bei einem Reitunfall, als er sich auf die Olympischen Spiele von Amsterdam vorbereitete. Seine Witwe und ihre Kinder wählten das Haus dennoch als Wohnsitz. Womöglich wehte in all den Jahren trotz verschiedener Namen und Besitzer stets die Flagge des Kaiserreichs über dem Haus.

Die Villa von Dieringshofen am Lehnitzsee in Neu Fahrland. Quelle: Peter Degener

Doch ein entscheidender Name und eine andere Fahne kommen in der Geschichte des Hauses noch hinzu: Am Ende des zweiten Weltkriegs 1945 flohen die Prinzen. Welche Fahne auch immer wehte, sie wurde von sowjetischen Truppen eingeholt, die in dem Haus ein Lazarett einrichteten. 1947 wurde dann das Sternenbanner der Vereinigten Staaten von Amerika über dem Lehnitzsee gehisst.

Bis 1990 wurde die Villa von Diringshofen zum „Potsdam House“ einer ganz besonderen Militäreinheit der USA inmitten Ostdeutschlands. Die „United States Military Liaison Mission“ – kurz USMLM – spionierte von Neu Fahrland aus die sowjetischen Truppen aus. Solche „Militärverbindungsmissionen“ hatten auch die anderen drei Besatzungsmächte in Ost- und Westdeutschland, um sich gegenseitig zu kontrollieren.

Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurde das „Potsdam House“ an die Nachkommen von Prinz Sigismund rückübertragen, die es verkauften. Auch heute ist das Denkmal ein privates Anwesen.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Machen Sie beim nächsten Mal mit und gewinnen Sie etwas. Das nächste Rätsel finden Sie ab nächsten Sonntag um 8 Uhr an dieser Stelle.

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie bis zum gleichen Sonntagabend eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Noch nicht genug? Das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener