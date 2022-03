Potsdam

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln. Gleich unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 48 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Hoch am Hausgiebel plätschert ein Fischerboot vor sich hin. Am Zaun darunter wartet der Fang. Die zwei Kunstwerke des Künstlers Knuth Seim zieren ein Wohnhaus in der Straße Am Kanal und der Ecke Burgstraße. Weder den Stadtkanal gibt es mehr, noch das Wasser für Boot und Butt. Dem mit wenigen Linien gestalteten Fischerboot stehen die naturgetreuen Fische gegenüber. Beides gestaltete zusammen mit Schülern der Lenné-Gesamtschule in Zentrum Ost.

Die Fische im Zaum sind in der Straße Am Kanal an der Ecke Burgstraße. Quelle: Peter Degener

Doch bald könnte hier wieder Wasser fließen. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat die weitere Wiederherstellung des in den Sechziger Jahren zugeschütteten und nur stückweise wieder freigelegten Stadtkanals zu seinem Herzensprojekt erklärt. Am liebsten würde er Abschnitt zwischen Platz der Einheit und Berliner Straße als nächstes umgestalten.

Die Corona-Pandemie bremste das Projekt bislang aus. Es wird wohl noch viel Wasser die Havel hinunter fließen, bis die Straße Am Kanal ihrem Namen wieder Ehre macht, doch steter Tropfen höhlt den Stein - oder einen betonierten Parkplatz über dem Verlauf des Stadtkanals.

